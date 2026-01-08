На заході морози, а на півдні +14: де в Україні зимова негода буде найсильнішою, — Діденко

Після новорічних свят Україну накрили сильні морози, сніг і дощі, а ситуація на дорогах внаслідок негоди стала справжнім випробуванням для водіїв та пішоходів.

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко в коментарі для радіо NV, нинішня погода пов’язана із серією південних циклонів. Вони народжуються над Середземномор’ям та Балканами й рухаються через Україну з південного заходу на північний схід. Разом із дощами та снігом циклони приносять сильний вітер і перепади температур, через які в різних областях країни погода відрізняється кардинально.

"А оскільки це циклон, потужний масштабний вихор, він завжди пов’язаний із негодою, тому й відбуваються снігопади та дощі. Зараз дуже складна погода. Добре, що ми сьогодні в ефірі зустрічаємося, бо хотіла всіх українців попередити про чергове ускладнення погодних умов. До нас виходить черговий циклон із південного заходу, він спричинить опади, навіть сильні, посилення вітру до штормових значень", — пояснила синоптикиня.

Відео дня

За словами Наталки Діденко новий циклон впершу чергу проявиться на заході та північному заході. Зараз там вже морозно, випадає сніг, а на сході повітря прогрівається до кількох градусів тепла. Натомість на півдні помітна справжня весняна температура — до +14 градусів.

"Найбільше, я думаю, буде важко мешканцям центральних областей (Кропивницький із районами, Черкащина), бо вони будуть у зоні цих контрастів, переходу від мінусів до плюсів. Там може бути то сніг, то мокрий сніг, то вже ллє дощ. Можуть виникати такі небезпечні явища як ожеледь, це дуже небезпечно, і ожеледиця, яку ми з вами вже дуже відчуваємо", — розповіла фахіачиня.

Попри складну нинішню погоду, Діденко попереджає про в Україні очікуються ще сильніші морози. Так, з 10 січня до країни прийде арктичне повітря, і температура вночі опускатиметься до −10…−15 градусів у західних, північних та центральних областях. На сході холодна повітряна маса з’явиться пізніше, а на півдні температура також знизиться.

Окрім морозів українцям варто підготуватися до туманів, які вже з’явилися у Києві і поступово накриють Одеську, Вінницьку, Черкаську, Київську, Чернігівську і Полтавську області.

"Видимість у тумані знижується зараз близько 300−500 метрів, і так воно поки що і буде, але, звичайно, коли підуть опади, там обмеження видимості вже буде через опади, це зрозуміло. Тому ось весь комплекс погодних явищ, який тільки може бути, принаймні найближчої доби спостерігається в Україні. Це буде і сніг, і льодяний дощ, і просто дощ, і +14, і -5, і ожеледиця, і сильний вітер, і туман. Тому синоптикам зараз нелегко, чесно кажучи", — каже Діденко.

Та все ж за словами синоптикині така зима типова для України: "Це звичайні процеси для нашого клімату. Головне — стежити за прогнозами, підбирати взуття і одяг, інакше зима швидко покаже свої неприємні сюрпризи".

Нагадаємо, що 8 січня в Києві внаслідок негоди вулиці перетворилися на "ковзанку", а в деяких районах сильний вітер "позносив" дерева.

Також Фокус писав, що через негоду та морози у Київській області, за даними ДТЕК, 75000 родин залишилися без світла.