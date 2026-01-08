Негода в Україні: 75000 родин у Київській області залишились без світла, — ДТЕК

Найбільше від крижаного дощу постраждали Бориспільський, Обухівський, Білоцерківський та Бучанський райони.

Енергетики повідомили, що негода спровокувала аварії. Причина аварій — складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи.

"Працюємо у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло. Будь ласка, не наближайтесь до обірваних проводів ближче ніж на 8 метрів", - повідомили у ДТЕК.

В Укргідрометцентрі попередили, що 9 січня в Україні складні погодні умови продовжуватиме зумовлювати активний південний циклон, в якому рухатимуться різні за властивостями повітряні маси, тому й далі наша територія розділятиметься на три частини з дуже різною погодою.

У західних областях вночі помірний, вдень невеликий сніг; зниження температури повітря вночі та вдень до 10-15°С морозу.

На південному сході країни вночі помірний, місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади; температура вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

На решті території помірний, вночі у північній частині значний сніг; зниження температури вночі та вдень до 4-9°С морозу.

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Нагадаємо, Фокус докладно розповідав про те, яка погода очікується в Україні. Ймовірні навіть дуже сильні морози понад 30 градусів.

В Києві небезпечна комбінація дощу та морозу перетворила вулиці столиці на справжню "ковзанку". Через негоду почали падати дерева, а пересування містом стало складним та ризикованим для водіїв і пішоходів.