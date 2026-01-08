Південний циклон несе негоду: українців чекають морози, ожеледиця та хуртовини

Синоптики попереджають про циклон "ULLI", який зараз знаходиться над Молдовою і неспішно рухається в сторону України, несучи із собою потенціальні морози -35 градусів.

Відомий синоптик Віталій Постригань з Черкаського гідрометцентру розповів про те, які суворі погодні зміни очікують українців найближчим часом.

Циклон "ULLI" прямує до України

"Південний циклон "ULLI" активний та глибокий і вже несе негоду, про яку ми попереджали напередодні. На 10 ранку циклонічний вихор знаходиться над Молдовою і рухається зі швидкістю 35 км/год в напрямку Балта-Умань-Канів і далі на Чернігів", — розповів Постригань.

За його словами, циклон сформувався в умовах значного контрасту повітряних мас. В його тиловій частині - арктичний холод, в теплому секторі - тропічне тепло із Середземномор’я. Таке поєднання зумовлює небезпечну та різну погоду в Україні: у західній частині очікується сильний сніг, хуртовини, перемети на дорогах, на півдні – будуть грози.

Погода у Черкаській області зміниться вже сьогодні: в регіоні пройдуть значні дощі. Температура повітря різко знизиться до 3-8 градусів морозу. Дощ перейде в сніг, а вітер посилюватиметься до небезпечних 15-20 м/с.

Синоптик каже, що контрасти фактичної температури вражають: так, поки у Дніпрі +6 градусів, в Одесі +10 градусів, в Сімферополі +13 градусів, у Львові вже -5 морозу.

Погода в Україні – на які зміни очікувати

Із 10 січня починається затяжний морозний період: вночі 15-20 градусів морозу, вдень 8-13. За попередніми розрахунками полярний холод збережеться щонайменше на тиждень.

Ще сьогодні є час прибрати снігову кашу. Бо при такому різкому заморожуванні на не прибраних дорогах і тротуарах утворяться грудки льоду, які на фоні ожеледиці ускладнюватимуть рух транспорту і пішоходів.

Постригань попередив, що в пабліках вже активно "розганяється" інформація про екстремальні морози -35 і нижче по всій країні, що всі і все замерзне наприкінці січня.

"Без паніки. Така інформація не підтверджена. Ми слідкуємо за процесами в атмосфері і оперативно інформуватимемо", - резюмував Постригань.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко попередила, що 8 січня прогнозуються складні погодні умови і це може спровокувати аварійні відключення світла.

А в Україні з початку тижня можливе подовження тривалості відключень світла до однієї години через холодну погоду та дефіцит енергопотужностей. Експерти попереджають, що ситуація ускладнюється через зношене обладнання та часті ввімкнення і вимкнення мереж.