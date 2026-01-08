Южный циклон несет непогоду: украинцев ждут морозы, гололедица и метели

Синоптики предупреждают о циклоне "ULLI", который сейчас находится над Молдовой и неспешно движется в сторону Украины, неся с собой потенциальные морозы -35 градусов.

Известный синоптик Виталий Постригань из Черкасского гидрометцентра рассказал о том, какие суровые погодные изменения ожидают украинцев в ближайшее время.

Циклон "ULLI" направляется в Украину

"Южный циклон "ULLI" активный и глубокий и уже несет непогоду, о которой мы предупреждали накануне. На 10 утра циклонический вихрь находится над Молдовой и движется со скоростью 35 км/ч в направлении Балта-Умань-Канов и далее на Чернигов", — рассказал Постригань.

По его словам, циклон сформировался в условиях значительного контраста воздушных масс. В его тыловой части — арктический холод, в теплом секторе — тропическое тепло из Средиземноморья. Такое сочетание обусловливает опасную и разную погоду в Украине: в западной части ожидается сильный снег, метели, переметы на дорогах, на юге — будут грозы.

Відео дня

Южный циклон "ULLI" движется из Молдовы в Украину

Погода в Черкасской области изменится уже сегодня: в регионе пройдут значительные дожди. Температура воздуха резко снизится до 3-8 градусов мороза. Дождь перейдет в снег, а ветер будет усиливаться до опасных 15-20 м/с.

Синоптик говорит, что контрасты фактической температуры поражают: так, пока в Днепре +6 градусов, в Одессе +10 градусов, в Симферополе +13 градусов, во Львове уже -5 мороза.

Погода в Украине — каких изменений ожидать

С 10 января начинается затяжной морозный период: ночью 15-20 градусов мороза, днем 8-13. По предварительным расчетам полярный холод сохранится минимум на неделю.

Еще сегодня есть время убрать снежную кашу. Потому что при таком резком замораживании на не убранных дорогах и тротуарах образуются комки льда, которые на фоне гололеда будут затруднять движение транспорта и пешеходов.

Постригань предупредил, что в пабликах уже активно "разгоняется" информация об экстремальных морозах -35 и ниже по всей стране, что все и все замерзнет в конце января.

"Без паники. Такая информация не подтверждена. Мы следим за процессами в атмосфере и оперативно будем информировать", — резюмировал Постригань.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко предупредила, что 8 января прогнозируются сложные погодные условия и это может спровоцировать аварийные отключения света.

А в Украине с начала недели возможно удлинение продолжительности отключений света до одного часа из-за холодной погоды и дефицита энергомощностей. Эксперты предупреждают, что ситуация осложняется из-за изношенного оборудования и частых включений и отключений сетей.