Негода в Києві: через сильний вітер падають дерева, а вулиці столиці стали "ковзанкою" (відео)

8 січня Київ накрила небезпечна комбінація дощу та морозу, що перетворила вулиці столиці на справжню "ковзанку". Через негоду почали падати дерева, а пересування містом стало складним та ризикованим для водіїв і пішоходів.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ситуація у місті ускладнилася через крижаний дощ, який миттєво примерзає до доріг та тротуарів.

"Страшна ожеледиця зараз всюди, водіям та пішоходом максимально уважно", — зазначає паблік в Telegram.

Як написала ввечері 8 січня на своїй сторінці компанія ДТЕК, столиця та Київська область переведені у посилений режим роботи через негоду. Підприємство попереджає про очікувані пориви вітру та значне похолодання до приблизно −10 °C, яке, ймовірно, протримається протягом тижня.

Наразі аварійні бригади працюють у посиленому режимі 24/7, щоб оперативно ліквідовувати наслідки стихії.

"Просимо користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу. Світло тримається!", — закликають у ДТЕК мешканців.

Якою буде погода у Києві 9 січня : прогноз синоптиків

Крім того, за даними Українського гідрометеорологічного центру, у Києві та на території області 9 січня погода залишатиметься складною. Зокрема, прогноз передбачає хмарний день із значним снігопадом вночі та вранці, а також помірним снігом вдень.

На дорогах очікується ожеледиця, а західний вітер здійматиметься поривами до 15–20 м/с, який спричинить хуртовини. Однак температура повітря знизиться: у Києві вдень та вночі до -5…-7 градусів, по області — до -4…-9 градусів.

Також 9 січня метеорологи оголосили I рівень небезпечності (жовтий) у місті та попередили, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних та будівельних підприємств, а також створити серйозні проблеми для руху транспорту на вулицях і дорогах.

Нагадаємо, що у КМДА мешканців столиці попереджають, що сильні морози та можливі удари ЗС РФ по енергетиці можуть призвести до відключення світла та опалення.

Також Фокус писав, що в сторону України рухається циклон "ULLI", який може принести до нас потенціальні морози -35 градусів.