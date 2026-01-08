Сильні морози накриють столицю: у КМДА пояснили, що робити у разі відключення опалення та світла

У столиці через різке зниження температури та постійні загрози пошкоджень енергосистем через удари РФ комунальні служби відпрацьовують додаткові плани забезпечення тепла у житлових будинках і соціальних закладах.

За інформацією на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації, житлові організації вже отримали рекомендації щодо організації роботи будинкових систем опалення в разі перебоїв з електропостачанням. Також до роботи готові 69 мобільних котелень, серед яких є потужні модулі, здатні забезпечувати автономне тепло для лікарень, пологових будинків та закладів соціального захисту

"Робота всіх залучених служб триває в цілодобовому штабному режимі, здійснюється ретельний моніторинг ситуації. Громадян закликають орієнтуватись на офіційні канали комунікації та повідомлення міської влади, а також врахувати поради для індивідуальної підготовки", — йдеться в дописі.

Що радять у КМДА місцевим

Крім того, у цій публікації мешканців столиці закликають самостійно підготуватися до похолодання. Зокрема, радять заздалегідь дізнатися, де розташовані пункти обігріву та підзарядки пристроїв, аби у разі потреби швидко знайти найближче місце для тепла та підтримки електроніки. Також киянам рекомендують подбати про достатній запас питної та технічної води на кілька днів, особливо якщо електрика буде відключена.

Серед інших важливих заходів — перевірка зарядженості павербанків та портативних станцій, підготовка теплих речей і ковдр, утеплення квартир та облаштування додаткових місць для домашніх тварин. Окрему увагу варто приділити джерелам світла, запасу продуктів довготривалого зберігання, аптечці з необхідними ліками та пожежній безпеці.

Крім того, у темний час доби киянам радять користуватися світлорефлекторним одягом або аксесуарами, щоб убезпечити пересування вулицями. Міська влада наголошує, що завчасна підготовка допоможе зменшити ризики та зробити зиму більш комфортною, навіть у випадку аварійних відключень електропостачання.

Нагадаємо, що у ДСНС України попереджають про погіршення погодніх умов у країні 9 січня та закрикають громадян залишатися вдома. Зокрема, за прогнозами синоптиків, очікується рясний сніг і хуртовини, які супроводжуватимуться ожеледицею та сильними вітрами.

Також Фокус писав, що в сторону України рухається циклон "ULLI", який може принести до нас потенціальні морози -35 градусів.