Дощ, мокрий сніг і хуртовини: у ДСНС закликають українців залишатися вдома через погоду

У п'ятницю, 9 січня, в Україні очікується суттєве ускладнення погодних умов. Оголошено перший рівень небезпеки.

Україну накриють рясний сніг і хуртовини, які супроводжуватимуться ожеледицею та сильними вітрами, повідомили в ДСНС.

Зокрема, масивні опади очікуються вночі та вранці завтрашнього дня в Рівненській, Житомирській, Київській (і в Києві), Чернігівській та Сумській областях.

У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом.

Хуртовини та штормовий вітер до 15-20 метрів на секунду накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

На більшості доріг України очікується ожеледиця, оголошено перший рівень небезпеки.

Рятувальники просять водіїв і пішоходів бути максимально уважними.

"Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте!" — підкреслили в ДСНС.

Тим же, кому вкрай необхідно вирушити в дорогу, необхідно мати в машині лопату і трос, щоб вибратися зі снігової пастки, зимовий омивач і повний бак пального, жилет зі світловідбивними елементами, щоб бути помітними під час зупинки на дорозі в заметіль, термос із гарячим чаєм, ковдру або термоковдру, павербанк.

Наразі від розгулу стихії потерпають західні області України. У Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях сніговий покрив уже подекуди перевищив 20 см, і опади тривають. Через негоду в містах і на міжміських трасах утворилися величезні затори, а патрульна поліція фіксує численні ДТП.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, їхні співробітники вже неодноразово залучалися до визволення автомобілів, зокрема й "швидкої", із заметів.

Тим часом синоптики попереджають про те, що в Україну йдуть люті морози. Найхолоднішим днем в Україні може стати 15 січня, коли температура повітря опуститься до -26 і нижче. Відповідний прогноз опубліковано на сайті Ventusky.

У ніч 15 січня в період з 01:00 до 04:00 температура повітря може відчуватися як -27 градусів. А починаючи з 7-ї години ранку — від -23 -24 градусів.

