Дождь, мокрый снег и метели: в ГСЧС призывают украинцев оставаться дома из-за погоды

В пятницу, 9 января, в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий. Объявлен первый уровень опасности.

Украину накроют обильный снег и метели, которые будут сопровождаться гололедицей и сильными ветрами, сообщили в ГСЧС.

В частности, массивные осадки ожидаются ночью и утром завтрашнего дня в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

В Запорожской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Вьюги и штормовой ветер до 15-20 метров в секунду накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

На большинстве дорог Украины ожидается гололедица, объявлен первый уровень опасности.

Спасатели просят водителей и пешеходов быть максимально внимательными.

"Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической. Планируйте свои поездки заранее. А лучше, по возможности, никуда не выезжайте!" – подчеркнули в ГСЧС.

Тем же, кому крайне необходимо отправиться в дорогу, необходимо иметь в машине лопату и трос, чтобы выбраться из снежной ловушки, зимний омыватель и полный бак горючего, жилет со светоотражательными элементами, чтобы быть заметными во время остановки на дороге в метель, термос с горячим чаем, одеяло или термоодеяло, павербанк.

Сейчас от разгула стихии страдают западные области Украины. Во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях снеговой покров уже местами превысил 20 см, и осадки продолжаются. Из-за непогоды в городах и на междугородных трассах образовались огромные пробки, а патрульная полиция фиксирует многочисленные ДТП.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, их сотрудники уже неоднократно привлекались к освобождению автомобилей, в том числе и "скорой", из заносов.

Тем временем синоптики предупреждают о том, что в Украину идут лютые морозы. Самым холодным днем в Украине может стать 15 января, когда температура воздуха опустится до -26 и ниже. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Ventusky.

В ночь 15 января в период с 01:00 до 04:00 температура воздуха может ощущаться как -27 градусов. А начиная с 7 часов утра – от -23 -24 градусов.

