Сильные морозы накроют столицу: в КГГА объяснили, что делать в случае отключения отопления и света

В столице из-за резкого снижения температуры и постоянных угроз повреждений энергосистем из-за ударов РФ коммунальные службы отрабатывают дополнительные планы обеспечения тепла в жилых домах и социальных учреждениях.

По информации на официальном сайте Киевской городской государственной администрации, жилищные организации уже получили рекомендации по организации работы домовых систем отопления в случае перебоев с электроснабжением. Также к работе готовы 69 мобильных котельных, среди которых есть мощные модули, способные обеспечивать автономное тепло для больниц, родильных домов и учреждений социальной защиты

"Работа всех привлеченных служб продолжается в круглосуточном штабном режиме, осуществляется тщательный мониторинг ситуации. Граждан призывают ориентироваться на официальные каналы коммуникации и сообщения городских властей, а также учесть советы для индивидуальной подготовки", — говорится в сообщении.

Что советуют в КГГА местным

Кроме того, в этой публикации жителей столицы призывают самостоятельно подготовиться к похолоданию. В частности, советуют заранее узнать, где расположены пункты обогрева и подзарядки устройств, чтобы в случае необходимости быстро найти ближайшее место для тепла и поддержки электроники. Также киевлянам рекомендуют позаботиться о достаточном запасе питьевой и технической воды на несколько дней, особенно если электричество будет отключено.

Среди других важных мероприятий — проверка заряженности павербанков и портативных станций, подготовка теплых вещей и одеял, утепление квартир и обустройство дополнительных мест для домашних животных. Отдельное внимание стоит уделить источникам света, запасу продуктов длительного хранения, аптечке с необходимыми лекарствами и пожарной безопасности.

Кроме того, в темное время суток киевлянам советуют пользоваться светорефлекторной одеждой или аксессуарами, чтобы обезопасить передвижение по улицам. Городские власти отмечают, что заблаговременная подготовка поможет уменьшить риски и сделать зиму более комфортной, даже в случае аварийных отключений электроснабжения.

Напомним, что в ГСЧС Украины предупреждают об ухудшении погодных условий в стране 9 января и призывают граждан оставаться дома. В частности, по прогнозам синоптиков, ожидается обильный снег и метели, которые будут сопровождаться гололедом и сильными ветрами.

Также Фокус писал, что в сторону Украины движется циклон "ULLI", который может принести к нам потенциальные морозы -35 градусов.