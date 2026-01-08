Непогода в Киеве: из-за сильного ветра падают деревья, а улицы столицы стали "катком" (видео)

8 января Киев накрыла опасная комбинация дождя и мороза, превратившая улицы столицы в настоящий "каток". Из-за непогоды начали падать деревья, а передвижение по городу стало сложным и рискованным для водителей и пешеходов.

Как сообщают местные Telegram-каналы, ситуация в городе осложнилась из-за ледяного дождя, который мгновенно примерзает к дорогам и тротуарам.

"Страшный гололед сейчас везде, водителям и пешеходом максимально внимательно", — отмечает паблик в Telegram.

Как написала вечером 8 января на своей странице компания ДТЭК, столица и Киевская область переведены в усиленный режим работы из-за непогоды. Предприятие предупреждает об ожидаемых порывах ветра и значительном похолодании до примерно -10 °C, которое, вероятно, продержится в течение недели.

Сейчас аварийные бригады работают в усиленном режиме 24/7, чтобы оперативно ликвидировать последствия стихии.

"Просим пользоваться электричеством экономно, чтобы не перегружать сеть. Свет держится!", — призывают в ДТЭК жителей.

Кроме того, по данным Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве и на территории области 9 января погода будет оставаться сложной. В частности, прогноз предусматривает облачный день со значительным снегопадом ночью и утром, а также умеренным снегом днем.

На дорогах ожидается гололедица, а западный ветер будет подниматься порывами до 15-20 м/с, который вызовет метели. Однако температура воздуха снизится: в Киеве днем и ночью до -5...-7 градусов, по области — до -4...-9 градусов.

Также 9 января метеорологи объявили I уровень опасности (желтый) в городе и предупредили, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также создать серьезные проблемы для движения транспорта на улицах и дорогах.

Напомним, что в КГГА жителей столицы предупреждают, что сильные морозы и возможные удары ВС РФ по энергетике могут привести к отключению света и отопления.

Также Фокус писал, что в сторону Украины движется циклон "ULLI", который может принести к нам потенциальные морозы -35 градусов.