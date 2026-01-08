Непогода в Украине: 75000 семей в Киевской области остались без света, — ДТЭК

Больше всего от ледяного дождя пострадали Бориспольский, Обуховский, Белоцерковский и Бучанский районы.

Энергетики сообщили, что непогода спровоцировала аварии. Причина аварий — сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода.

"Работаем в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет. Пожалуйста, не приближайтесь к оборванным проводам ближе чем на 8 метров", — сообщили в ДТЭК.

В Укргидрометцентре предупредили, что 9 января в Украине сложные погодные условия будет продолжать обусловливать активный южный циклон, в котором будут двигаться разные по свойствам воздушные массы, поэтому и дальше наша территория будет разделяться на три части с очень разной погодой.

В западных областях ночью умеренный, днем небольшой снег; снижение температуры воздуха ночью и днем до 10-15°С мороза.

На юго-востоке страны ночью умеренный, местами значительный дождь с мокрым снегом, днем небольшие осадки; температура ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

На остальной территории умеренный, ночью в северной части значительный снег; снижение температуры ночью и днем до 4-9°С мороза.

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, метели.

Напомним, Фокус подробно рассказывал о том, какая погода ожидается в Украине. Вероятны даже очень сильные морозы свыше 30 градусов.

В Киеве опасная комбинация дождя и мороза превратила улицы столицы в настоящий "каток". Из-за непогоды начали падать деревья, а передвижение по городу стало сложным и рискованным для водителей и пешеходов.