В Україні вирує негода: у школах продовжують канікули або переходять на дистанційне навчання

Школам рекомендували відпустити дітей на канікули або перевести їх на дистанційне навчання щонайменше до 19 січня. У Києві школярі досі перебувають на відпочинку, а у регіонах терміново ухвалили рішення про навчання у найближчі дні.

Уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі через негоду, яка вирує в Україні. Воно стосується закладів дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Про це 8 січня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

У Міністерстві освіти й науки заявили, що рекомендували забезпечити перехід на дистанційну форму навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.

Навчання у негоду: які рішення ухвалили в регіонах

У Львівській міській раді 9 січня екстрено провели засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було вирішено продовжити канікули у Львові на три дні — по 14 січня включно.

"Ті заклади освіти, які вже вийшли на навчання, знову повернуться на канікули. Таке рішення рекомендуватимуть і приватним закладам освіти", — зауважили у міськраді.

Дитячі садочки працюватимуть у режимі наповнюваності груп, а заклади позашкільної освіти та мистецькі школи — без змін. У закладах профтехосвіти ухвалюватимуть рішення самостійно, адже їхні студенти зараз проходять практику. Дистанційного навчання на цей період у Львові вирішили не запроваджувати.

"Найближчими днями синоптики прогнозують сильні морози — навіть до мінус 17 градусів. У цих умовах добиратися до школи складно як для дітей, так і для батьків. Водночас після середи температура підвищиться, і діти зможуть безпечно повернутися до навчання", — пояснив директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк.

У Києві до 11 січня включно тривають канікули. Водночас у КМДА закликали киян не пересуватись містом 9 січня без особливої потреби.

У Київській області, як пояснив голова ОВА Микола Калашник, переважна кількість шкіл — на канікулах до 19 січня. Там, де діти мали повернутись на навчання з 12 січня, продовжать канікули ще на тиждень або організують навчання у дистанційному форматі.

"Батьків дошкільнят прошу, за можливості, залишити дітей удома. Заклади дошкільної освіти від завтра працюватимуть у режимі чергових груп", — додав керівник обладміністрації.

У Чернівцях, як зазначили у міській раді, заклади освіти ухвалюватимуть рішення самостійно, враховуючи температуру, відвідуваність та рівень захворюваності.

У коментарі "Суспільному" повідомив радник начальника ОВА Андрій Подорван розповів, що у Чернігівській області 9 січня зібрали засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В результаті закладам освіти рекомендували перейти на дистанційне навчання або продовжити канікули з 12 до 19 січня.

"Садочки працюють, але батькам рекомендовано у разі можливості залишити дітей вдома", — підкреслив Подорван.

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеській області підписали розпорядження про організацію дистанційного навчання 9 січня.

У Рівненській області 78% шкіл — на канікулах. Заступниця начальника обласного управління освіти Марина Пашковська пояснила "Суспільному", що ще 3% закладів проводять навчання дистанційно, а ще 20% — очно та змішано.

"Тому саме для цих закладів освіти у зв'язку з негодою та зниженням температури був завчасно надісланий лист департаментом освіти, де рекомендовано врахувати можливість переходу або на дистанційну форму навчання або продовжити навчання з використанням дистанційних технологій або продовжити канікули", — додала Пашковська.

Нагадаємо, 8 січня у Києві пройшов крижаний дощ. На дорогах і тротуарах утворилася "страшна ожеледиця", а через сильний вітер на вулицях падали дерева.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні — "дуже складна погода". З 10 січня, після опадів та сильного вітру, прийде арктичне повітря. Температура опуститься до 10-15 градусів морозу, очікуються сніг та ожеледиця.