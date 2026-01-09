Мокрый снег и -18 градусов: Диденко рассказала, какой непогоды ждать в Украине на выходных

Согласно прогнозу погоды, после осадков и гололеда в Украину придут сильные морозы. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что ветер стихнет, но ожидается снег.

"Этот циклон уйдет, однако другой подтянется на наши юг и восток", — отметила эксперт 9 января.

Прогноз погоды на завтра

Ветер по Украине стихнет. В субботу возможны порывы до 15-20 метров в секунду только на левобережной части страны. Направление будет преимущественно западное.

Ближайшей ночью на севере пройдет небольшой снег. Днем в большинстве регионов — без осадков, лишь вечером мокрый снег и дождь в ожидаются в южных, восточных и Днепропетровской областях.

Однако повсюду будет гололедица, а морозы усилят. На западе ночью на субботу столбики термометров будут фиксировать от -12 до -18 градусов, а днем — от -7 до -12. На севере и в центре будет несколько теплее — от -7 до -14 ночью и от -4 до -10 днем. Еще теплее будет в южной и восточной частях страны: ночью от -2 до -7 градусов, а днем — от -2 до +2.

Відео дня

Прогноз погоды на 11 января

В воскресенье небольшой снег выпадет только на западе, на остальной территории — без существенных осадков. Мороз еще больше усилится, тепло будет только в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

"Морозы еще продлятся, какого-то СверхМороза я не вижу, пока, по крайней мере. Понятно, что ночные 12-18 градусов не рахат-лукум, но 25-30 градусов мороза, о которых говорили "британские ученые", не обнаружено в прогностических картах", — отметила Диденко.

В южных и восточных регионах ожидаются "сложные погодные условия" из-за южного циклона. В частности, речь идет о мокром снеге, дожде, налипании мокрого снега, сильном ветре и гололеде.

Прогноз погоды в Киеве

В столице в субботу также прогнозируют небольшой снег, но днем существенных осадков не предвидится. Западный ветер ослабнет до умеренного. Ночью столбики термометров будут фиксировать -12 градусов, а днем — -10, которые вечером снизятся до -14. Не обойдется и без гололеда.

11 января в Киеве будет сухо, но продолжится гололедица. Ночью ожидается мороз в -15 градусов, а днем — -12.

Напомним, из-за непогоды правительство рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение или продлить зимние каникулы. Фокус собрал информацию о том, в каких регионах уже объявили свои решения на следующие дни.

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что также во Львове рекомендуется перевести на дистанционный режим работы предприятия, учреждения и организации. Исключение составляют лишь объекты критической инфраструктуры и такие компании, где работать из дома невозможно.