Мокрий сніг і -18 градусів: Діденко розповіла, якої негоди чекати в Україні на вихідних

Відповідно до прогнозу погоди, після опадів та ожеледиці в Україну прийдуть сильні морози. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що вітер стихне, але очікується сніг.

"Цей циклон піде геть, проте інший підтягнеться на наші південь та схід", — зауважила експертка 9 січня.

Прогноз погоди на завтра

Вітер по Україні стихне. У суботу можливі пориви до 15-20 метрів за секунду лише на лівобережній частині країни. Напрямок буде переважно західний.

Найближчої ночі на півночі пройде невеликий сніг. Вдень у більшості регіонів — без опадів, лише ввечері мокрий сніг та дощ у очікуються у південних, східних і Дніпропетровській областях.

Однак повсюди буде ожеледиця, а морози посилять. На заході вночі на суботу стовпчики термометрів фіксуватимуть від -12 до -18 градусів, а вдень — від -7 до -12. На півночі й у центрі буде дещо тепліше — від -7 до -14 вночі і від -4 до -10 вдень. Ще тепліше буде у південній і східній частинах країни: вночі від -2 до -7 градусів, а вдень — від -2 до +2.

Прогноз погоди на 11 січня

У неділю невеликий сніг випаде лише на заході, на решті території — без істотних опадів. Мороз ще більше посилиться, тепло буде лише у Донецькій та Луганській областях, а також у Криму.

"Морози ще потривають, якогось НадМорозу я не бачу, поки що, принаймні. Зрозуміло, що нічні 12-18 градусів не рахат-лукум, але 25-30 градусів морозу, про які говорили "британські вчені", не виявлено у прогностичних картах", — зауважила Діденко.

У південних та східних регіонах очікуються "складні погодні умови" через південний циклон. Зокрема, йдеться про мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер і ожеледь.

Прогноз погоди у Києві

У столиці в суботу також прогнозують невеликий сніг, але вдень істотних опадів не передбачається. Західний вітер послабиться до помірного. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть -12 градусів, а вдень — -10, які ввечері знизяться до -14. Не обійдеться й без ожеледиці.

11 січня у Києві буде сухо, але продовжиться ожеледиця. Вночі очікується мороз у -15 градусів, а вдень — -12.

Нагадаємо, через негоду уряд рекомендував школам перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули. Фокус зібрав інформацію про те, в яких регіонах вже оголосили свої рішення на наступні дні.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що також у Львові рекомендується перевести на дистанційний режим роботи підприємства, установи та організації. Виняток становлять лише об’єкти критичної інфраструктури та такі компанії, де працювати з дому неможливо.