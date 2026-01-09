Негода у Львові: в ОВА порадили підприємствам і установам перейти на "дистанційку"

Через складні погодні умови адміністрація Львівської області рекомендувала підприємствам, установам і організаціям регіону перейти на дистанційну роботу. Жителям регіону радять за можливості лишатися вдома.

Про рішення, пов'язані з негодою у Львові, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Школам також радять організувати "дистанційку" чи подовжити зимові канікули.

За словами Максима Козицького, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 9 січня ухвалила низку рішень для зменшення ризиків для населення.

"Рекомендуємо перевести підприємства, установи та організації на дистанційний режим роботи. Виняток — об’єкти критичної інфраструктури та ті, де дистанційна робота неможлива під час воєнного стану", — повідомив голова ОВА.

Він додав, що усі заходи діятимуть лише в період складних погодних умов, і порекомендував жителям області за можливості лишатися вдома.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко також повідомила, що Кабінет міністрів України рекомендував обласним і Київській міській військовій адміністрації розглянути питання переходу підприємств, установ й організацій на дистанційний режим з урахуванням ситуації в кожній області, за виключенням об'єктів критичної інфраструктури.

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", — сказала голова Уряду.

Негода у Львові: як навчатимуться в школах

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також повідомив про тимчасове припинення очного навчання в дитячих садочках, школах, коледжах і закладах вищої освіти області. Їм рекомендовано або перейти на дистанційне навчання, або продовжити канікули щонайменше до 19 січня.

"Рішення органи місцевого самоврядування ухвалюють з урахуванням ситуації в кожній громаді", — сказав посадовець.

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке екстрено провели у Львівській міській раді, було вирішено рекомендувати школам міста подовжити канікули до 14 січня включно через сильні морози.

Про те, що Кабінет міністрів України рекомендував припинити освітній процес в країні в очному форматі та продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання, повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У Київській області, за словами голови ОВА Миколи Калашника, більшість шкіл будуть на канікулах до 19 січня. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про організацію дистанційного навчання.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що росіяни під час удару по Львову 9 січня пошкодили важливий об'єкт критичної інфраструктури на території регіону. Про те, що було пошкоджено критичну інфраструктуру на Львівщині, також говорив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко 9 січня заявила, що Росія свідомо била по районних котельнях Київської області, щоб "перетворити зиму на зброю".