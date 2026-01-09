Удар по Львову 9 січня: по якому об'єкту поцілила ракета "Орешник" ЗС РФ, — Садовий (відео)
Удар по Львову 9 січня супроводжувався сигналом сирени, яка попереджала про наближення об'єкта на швидкості 13 тис. км/год, розповів міський голова Андрій Садовий. Посадовець підтвердив шкоду через влучання засобу ураження Збройних сил Російської Федерації. Який об'єкт постраждав від російської атаки та які наслідки?
Ціль у напрямку Львову летіла "максимально швидко" і росіяни запевняють, що то була ракета "Орешник", пролунало у відеозвернені міського голови на сторінці Facebook. Садовий наголосив, що вперше в історії по місту прилетіла ракета з такою високою швидкістю, і прикметно те, що це сталось біля кордонів Європейського Союзу. Зі слів посадовця, внаслідок удару "Орешника" постраждав важливий інфраструктурний об'єкт на території регіону.
Міський голова визнав, що поки все ж не відомий тип ракети ЗС РФ, яка вдарила по Львову, — є лише твердження Міноборони РФ. Садовий підтвердив, що є руйнування, але люди не постраждали.
"Так, є руйнування, Це об'єкт критичної інфраструктури. Все нормально з точки зору життя людей", — пролунало у зверненні.
Удар по Львову 9 січня — деталі атаки ракети "Орешник"
Посадовець не уточнив, який саме об'єкт пошкодила ракета "Орешник", але прокоментував інформацію про відключення газу у селищі Рудне. З його слів, газ зник через спрацювання автоматики, яка відреагувала на вибухову хвилю (відстань від Рудного до Львова — 1-2 км, до Стрия — 60 км).
Тим часом опівночі 9 січня після прильоту у Львівській області в анонімному Telegram-каналі Сил оборони "Николаевский Ванек" з'явилось припущення, про можливу загрозу для міста Стрий (поруч з населеним пунктом — газові сховища та відповідна інфраструктура "Нафтогазу"). За кілька хвилин він уточнив, що ідеться не про Стрий, оскільки відшукали точні місця прильоту шести суббоєприпасів російського засобу ураження.
Зазначимо, про удар по Львову 9 січня стало відомо після попередження Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичного удару. Згодом Андрій Садовий підтвердив російський обстріл і написав, що, ймовірно, ідеться про приліт ракет "Орешник". При цьому у мережі з'явились відео прильотів, які стались о 12:47 8 січня. На відео — шість-сім спалахів у невказаному населеному пункті.
Після обстрілу у мережі опублікували фото неба у Львівській області, забавленого у рожево-фіолетовий колір.
Зранку 9 січня Міноборони РФ повідомило, що нічний масований удар по Україні — це відповідь на "атаку дронів" на путінську резиденцію на Валдаї, яка начебто сталась 29 грудня 2025 року. Росіяни заявили, що справді застосували ракету "Орешник", а також ракети інших типів і ударні дрони. Як заявив Кремль, начебто влучили по об'єктах інфраструктури та по заводу з виробництва зброї.
Нагадуємо, Повітряні сили ЗСУ відзвітували про деталі атаки ЗС РФ 8-9 січня: про використання балістики середньої дальності, про інші засоби ураження та про ефективність ППО.