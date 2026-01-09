Удар по Львову 9 січня: по якому об'єкту поцілила ракета "Орешник" ЗС РФ, — Садовий (відео)

Удар по Львову 9 січня супроводжувався сигналом сирени, яка попереджала про наближення об'єкта на швидкості 13 тис. км/год, розповів міський голова Андрій Садовий. Посадовець підтвердив шкоду через влучання засобу ураження Збройних сил Російської Федерації. Який об'єкт постраждав від російської атаки та які наслідки?

Ціль у напрямку Львову летіла "максимально швидко" і росіяни запевняють, що то була ракета "Орешник", пролунало у відеозвернені міського голови на сторінці Facebook. Садовий наголосив, що вперше в історії по місту прилетіла ракета з такою високою швидкістю, і прикметно те, що це сталось біля кордонів Європейського Союзу. Зі слів посадовця, внаслідок удару "Орешника" постраждав важливий інфраструктурний об'єкт на території регіону.

Міський голова визнав, що поки все ж не відомий тип ракети ЗС РФ, яка вдарила по Львову, — є лише твердження Міноборони РФ. Садовий підтвердив, що є руйнування, але люди не постраждали.

"Так, є руйнування, Це об'єкт критичної інфраструктури. Все нормально з точки зору життя людей", — пролунало у зверненні.

Удар по Львову 9 січня — деталі атаки ракети "Орешник"

Посадовець не уточнив, який саме об'єкт пошкодила ракета "Орешник", але прокоментував інформацію про відключення газу у селищі Рудне. З його слів, газ зник через спрацювання автоматики, яка відреагувала на вибухову хвилю (відстань від Рудного до Львова — 1-2 км, до Стрия — 60 км).

Тим часом опівночі 9 січня після прильоту у Львівській області в анонімному Telegram-каналі Сил оборони "Николаевский Ванек" з'явилось припущення, про можливу загрозу для міста Стрий (поруч з населеним пунктом — газові сховища та відповідна інфраструктура "Нафтогазу"). За кілька хвилин він уточнив, що ідеться не про Стрий, оскільки відшукали точні місця прильоту шести суббоєприпасів російського засобу ураження.

Удар по Львову 9 січня - допис про можливе влучання поруч з містом Стрий Фото: Скриншот

Зазначимо, про удар по Львову 9 січня стало відомо після попередження Повітряних сил ЗСУ про загрозу балістичного удару. Згодом Андрій Садовий підтвердив російський обстріл і написав, що, ймовірно, ідеться про приліт ракет "Орешник". При цьому у мережі з'явились відео прильотів, які стались о 12:47 8 січня. На відео — шість-сім спалахів у невказаному населеному пункті.

Після обстрілу у мережі опублікували фото неба у Львівській області, забавленого у рожево-фіолетовий колір.

Удар по Львову 9 січня - природнє явище після атаки Орешника Фото: X (Twitter)

Зранку 9 січня Міноборони РФ повідомило, що нічний масований удар по Україні — це відповідь на "атаку дронів" на путінську резиденцію на Валдаї, яка начебто сталась 29 грудня 2025 року. Росіяни заявили, що справді застосували ракету "Орешник", а також ракети інших типів і ударні дрони. Як заявив Кремль, начебто влучили по об'єктах інфраструктури та по заводу з виробництва зброї.

Нагадуємо, Повітряні сили ЗСУ відзвітували про деталі атаки ЗС РФ 8-9 січня: про використання балістики середньої дальності, про інші засоби ураження та про ефективність ППО.