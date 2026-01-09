Удар по Львову 9 января: по какому объекту попала ракета "Орешник" ВС РФ, — Садовый (видео)

Удар по Львову 9 января сопровождался сигналом сирены, которая предупреждала о приближении объекта на скорости 13 тыс. км/ч, рассказал городской голова Андрей Садовый. Чиновник подтвердил ущерб из-за попадания средства поражения Вооруженных сил Российской Федерации. Какой объект пострадал от российской атаки и какие последствия?

Цель в направлении Львова летела "максимально быстро" и россияне уверяют, что это была ракета "Орешник", прозвучало в видеообращении городского головы на странице Facebook. Садовый отметил, что впервые в истории по городу прилетела ракета с такой высокой скоростью, и примечательно то, что это произошло у границ Европейского Союза. По словам чиновника, в результате удара "Орешника" пострадал важный инфраструктурный объект на территории региона.

Городской голова признал, что пока все же не известен тип ракеты ВС РФ, которая ударила по Львову, — есть только утверждение Минобороны РФ. Садовый подтвердил, что есть разрушения, но люди не пострадали.

Відео дня

"Да, есть разрушения, это объект критической инфраструктуры. Все нормально с точки зрения жизни людей", — прозвучало в обращении.

Удар по Львову 9 января — детали атаки ракеты "Орешник"

Чиновник не уточнил, какой именно объект повредила ракета "Орешник", но прокомментировал информацию об отключении газа в поселке Рудное. По его словам, газ исчез из-за срабатывания автоматики, которая отреагировала на взрывную волну (расстояние от Рудного до Львова — 1-2 км, до Стрыя — 60 км).

Между тем в полночь 9 января после прилета во Львовской области в анонимном Telegram-канале Сил обороны "Николаевский Ванек" появилось предположение о возможной угрозе для города Стрый (рядом с населенным пунктом — газовые хранилища и соответствующая инфраструктура "Нафтогаза"). Через несколько минут он уточнил, что речь идет не о Стрые, поскольку отыскали точные места прилета шести суббоеприпасов российского средства поражения.

Удар по Львову 9 января — сообщение о возможном попадании рядом с городом Стрый Фото: Скриншот

Отметим, об ударе по Львову 9 января стало известно после предупреждения Воздушных сил ВСУ об угрозе баллистического удара. Позже Андрей Садовый подтвердил российский обстрел и написал, что, вероятно, речь идет о прилете ракет "Орешник". При этом в сети появились видео прилетов, которые произошли в 12:47 8 января. На видео — шесть-семь вспышек в неуказанном населенном пункте.

После обстрела в сети опубликовали фото неба во Львовской области, забавного в розово-фиолетовый цвет.

Удар по Львову 9 января — естественное явление после атаки Орешника Фото: X (Twitter)

Утром 9 января Минобороны РФ сообщило, что ночной массированный удар по Украине — это ответ на "атаку дронов" на путинскую резиденцию на Валдае, которая якобы произошла 29 декабря 2025 года. Россияне заявили, что действительно применили ракету "Орешник", а также ракеты других типов и ударные дроны. Как заявил Кремль, якобы попали по объектам инфраструктуры и по заводу по производству оружия.

Напоминаем, Воздушные силы ВСУ отчитались о деталях атаки ВС РФ 8-9 января: об использовании баллистики средней дальности, о других средствах поражения и об эффективности ПВО.