Непогода во Львове: в ОВА посоветовали предприятиям и учреждениям перейти на "дистанционку"

Из-за сложных погодных условий администрация Львовской области рекомендовала предприятиям, учреждениям и организациям региона перейти на дистанционную работу. Жителям региона советуют по возможности оставаться дома.

О решениях, связанных с непогодой во Львове, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Школам также советуют организовать "дистанционку" или продлить зимние каникулы.

По словам Максима Козицкого, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 января приняла ряд решений для уменьшения рисков для населения.

"Рекомендуем перевести предприятия, учреждения и организации на дистанционный режим работы. Исключение — объекты критической инфраструктуры и те, где дистанционная работа невозможна во время военного положения", — сообщил глава ОВА.

Відео дня

Он добавил, что все меры будут действовать только в период сложных погодных условий, и порекомендовал жителям области по возможности оставаться дома.

Премьер-министр Юлия Свириденко также сообщила, что Кабинет министров Украины рекомендовал областным и Киевской городской военной администрации рассмотреть вопрос перехода предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим с учетом ситуации в каждой области, за исключением объектов критической инфраструктуры.

"Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий. Наш приоритет — безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем", — сказала глава Правительства.

Непогода во Львове: как будут учиться в школах

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий также сообщил о временном прекращении очного обучения в детских садах, школах, колледжах и учреждениях высшего образования области. Им рекомендовано или перейти на дистанционное обучение, или продлить каникулы как минимум до 19 января.

"Решение органы местного самоуправления принимают с учетом ситуации в каждой громаде", — сказал чиновник.

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое экстренно провели во Львовском городском совете, было решено рекомендовать школам города продлить каникулы до 14 января включительно из-за сильных морозов.

О том, что Кабинет министров Украины рекомендовал прекратить образовательный процесс в стране в очном формате и продлить каникулы или перейти на дистанционное обучение, сообщала премьер-министр Юлия Свириденко. В Киевской области, по словам главы ОВА Николая Калашника, большинство школ будут на каникулах до 19 января. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об организации дистанционного обучения.

Напомним, городской голова Львова Андрей Садовый сообщал, что россияне во время удара по Львову 9 января повредили важный объект критической инфраструктуры на территории региона. О том, что была повреждена критическая инфраструктура на Львовщине, также говорил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 9 января заявила, что Россия сознательно била по районным котельным Киевской области, чтобы "превратить зиму в оружие".