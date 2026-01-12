Погода в Україні на 12 січня: температура опуститься до -20 морозу

Український гідрометеорологічний центр попереджає, що в Україні все ще зберігається справжня зимна погода і в усіх регіонах буде мороз.

Українські синоптики опублікували прогноз погоди в Україні на добу 12 січня. За їх прогнозами буде хмарно з проясненнями. В більшості західних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

В Україні на 12 січня прогнозують морози Фото: Український гідрометеорологічний центр

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Україні — подробиці

температура у північній частині вночі 15-20, вдень 10-15 морозу;

у південній частині вночі 6-11 градусів морозу;

на Закарпатті та Прикарпатті вночі 6-11 градусів, вдень 2-7 морозу;

на решті території вночі 12-17 градусів, вдень 7-12 морозу.

Відома синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що зима в Україні буде справжньою зимою із морозами та ожеледицею.

Відео дня

"У більшості областей України буде без опадів. Сніг пройде лише в західних областях. Ожеледиця - до весни!" – повідомила Діденко та наголосила, що морози в Україні триватимуть: послаблення будуть, але не припинення морозу. І очікувати їх слід не раніше, ніж 15 січня.

А у Києві понеділок буде "дуже холодним": вночі -14-18, вдень -10-13 градусів. Але без опадів.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення щодо організації роботи закладів освіти, установ і підприємств на тлі суттєвого погіршення погодних умов.

А тим часом Європа потерпає від шторму "Горетті", який приніс до Албанії повені, а до Німеччини та Польщі – рясні снігопади, які паралізували цілі міста.