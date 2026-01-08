Канікули до 19 січня або дистанційка: Кабмін терміново пропонує змінити навчальний процес в Україні

Кабмін ухвалив рішення щодо організації роботи закладів освіти, установ і підприємств на тлі суттєвого погіршення погодних умов.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що МОН разом з іншими центральними органами виконавчої влади, обласними та Київською міською військовими адміністраціями мають невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі і переходу на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

"Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах", - повідомила очільниця уряду.

Стосовно роботи установ і підприємств, тут обласним та Київській міській військовим адміністраціям разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендовано на період ускладнення погодних умов опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

Але Свириденко зауважила, що ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану.

"Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", - резюмувала очільниця уряду.

Нагадаємо, південний циклон приніс до України крижані дощі, хуртовини та сильні морози.

Також Фокус писав, що через негоду та морози у Київській області, за даними ДТЕК, 75000 родин залишилися без світла.