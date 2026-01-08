Каникулы до 19 января или дистанционка: Кабмин срочно предлагает изменить учебный процесс в Украине

Кабмин принял решение по организации работы учебных заведений, учреждений и предприятий на фоне существенного ухудшения погодных условий.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что МОН вместе с другими центральными органами исполнительной власти, областными и Киевской городской военными администрациями должны безотлагательно проработать вопрос о временном прекращении образовательного процесса в очном формате и переходе на дистанционное обучение или продолжение зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.

"Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального предвысшего и высшего образования. Решение будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах", — сообщила глава правительства.

Относительно работы учреждений и предприятий, здесь областным и Киевской городской военным администрациям вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС рекомендовано на период осложнения погодных условий проработать вопрос перевода работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области.

Но Свириденко отметила, что эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения.

"Наш приоритет — безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем", — резюмировала глава правительства.

Напомним, южный циклон принес в Украину ледяные дожди, метели и сильные морозы.

Также Фокус писал, что из-за непогоды и морозов в Киевской области, по данным ДТЭК, 75000 семей остались без света.