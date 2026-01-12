Погода в Украине на 12 января: температура опустится до -20 мороза

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что в Украине все еще сохраняется настоящая зимняя погода и во всех регионах будет мороз.

Украинские синоптики опубликовали прогноз погоды в Украине на сутки 12 января. По их прогнозам будет облачно с прояснениями. В большинстве западных и Винницкой областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

В Украине на 12 января прогнозируют морозы на 12 января Фото: Украинский гидрометеорологический центр

На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине — подробности

температура в северной части ночью 15-20, днем 10-15 мороза;

в южной части ночью 6-11 градусов мороза;

на Закарпатье и Прикарпатье ночью 6-11 градусов, днем 2-7 мороза;

на остальной территории ночью 12-17 градусов, днем 7-12 мороза.

Известный синоптик Наталья Диденко подтвердила, что зима в Украине будет настоящей зимой с морозами и гололедом.

"В большинстве областей Украины будет без осадков. Снег пройдет только в западных областях. Гололедица — до весны!" — сообщила Диденко и отметила, что морозы в Украине будут продолжаться: ослабление будут, но не прекращение мороза. И ожидать их следует не раньше, чем 15 января.

А в Киеве понедельник будет "очень холодным": ночью -14-18, днем -10-13 градусов. Но без осадков.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение по организации работы учебных заведений, учреждений и предприятий на фоне существенного ухудшения погодных условий.

А тем временем Европа страдает от шторма "Горетти", который принес в Албанию наводнения, а в Германию и Польшу — обильные снегопады, которые парализовали целые города.