Под два метра рыхлого снега: мужчина поразил сеть, показав последствия непогоды (видео)

Три дня подряд в Швейцарии шел снег, в стране объявили "высокий" уровень опасности из-за угрозы лавин. Местный житель придумал забавный способ показать масштабы непогоды.

Коррустувач с ником djstorken показал последствия сильного снегопада. Он отметил, что его рост — 197 сантиметров, и продемонстрировал, как заходит в снег с головой. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Публикация за три дня собрала более 85 тысяч лайков. В комментариях под другим постом автор ответил, что видео было снято в Швейцарии.

Швейцарию замело снегом: что известно

На портале Snow-Forecast 11 января передавали, что в Альпах и Пиренеях три дня подряд бушевала непогода — снегопады с дождями, мокрым снегом и штормовыми ветрами. В нескольких курортах зафиксировали снежный покров более 1,5 метра, во многих других он составляет 50-100 сантиметров. Больше всего снега за 72 часа выпало во французских Альпах, в муниципалитете Сен-Сорлен-д'Арв — 165 сантиметров. В швейцарской общине Заас-Фее сообщают о 1,4 метра покрова.

Путешественников и лыжников предупреждают об очень высоком риске схода лавин во многих районах Франции, Западной Италии и Швейцарии. Швейцарский Институт исследований снега и лавин (SLF) объявил "высокий" уровень опасности — 4 балла из 5 возможных.

Напомним, шторм "Горетти" принес в страны Европы метели, ледяные ветры со скоростью 210 км/ч и сильные морозы. Во Франции ветер оборвал провода, поэтому тысячи людей без света, а в Германии были вынуждены остановить движение поездов дальнего следования и закрыть школы в некоторых городах. Известно о по меньшей мере 8 погибших в результате несчастных случаев, связанных с непогодой.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине 13 января продолжатся сильные морозы. 15-16 января ожидаются снегопады и небольшое потепление, но эксперт призвала не надеяться на завершение холодов.