Під два метри пухкого снігу: чоловік вразив мережу, показавши наслідки негоди (відео)

Три дні поспіль у Швейцарії йшов сніг, у країні оголосили "високий" рівень небезпеки через загрозу лавин. Місцевий житель вигадав кумедний спосіб показати масштаби негоди.

Корустувач з ніком djstorken показав наслідки сильного снігопаду. Він зазначив, що його зріст — 197 сантиметрів, і продемонстрував, як заходить у сніг з головою. Відповідне відео він опублікував в Instagram.

Публікація за три дні зібрала понад 85 тисяч лайків. У коментарях під іншим постом автор відповів, що відео було зняте у Швейцарії.

Швейцарію замело снігом: що відомо

На порталі Snow-Forecast 11 січня передавали, що в Альпах і Піренеях три дні поспіль вирувала негода — снігопади з дощами, мокрим снігом та штормовими вітрами. У кількох курортах зафіксували сніговий покрив понад 1,5 метра, у багатьох інших він становить 50-100 сантиметрів. Найбільше снігу за 72 години випало у французьких Альпах, у муніципалітеті Сен-Сорлен-д'Арв — 165 сантиметрів. У швейцарській громаді Заас-Фее повідомляють про 1,4 метра покриву.

Мандрівників та лижників попереджають про дуже високий ризик сходження лавин у багатьох районах Франції, Західної Італії та Швейцарії. Швейцарський Інститут досліджень снігу та лавин (SLF) оголосив "високий" рівень небезпеки — 4 бали з 5 можливих.

Нагадаємо, шторм "Горетті" приніс у країни Європи хуртовини, крижані вітри зі швидкістю 210 км/год і сильні морози. У Франції вітер обірвав дроти, тому тисячі людей без світла, а у Німеччині були змушені зупинити рух поїздів далекого прямування та закрити школи у деяких містах. Відомо про щонайменше 8 загиблих внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з негодою.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні 13 січня продовжаться сильні морози. 15-16 січня очікуються снігопади та невелике потепління, але експертка закликала не сподіватись на завершення холодів.