Антициклон посилюється: скільки ще українцям терпіти холод та коли буде потепління

До кінця тижня в Україні ще пануватиме дуже холодна погода, але синоптики, спостерігаючи за циклонами, вже можуть сказати, коли можна очікувати підвищення температури.

Так, начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань розповів, які природні явища впливатимуть на погоду в Україні. За його прогнозами, до кінця тижня триватимуть морози. Але із 19 січня варто очікувати погодних змін.

"Перші три дні нового робочого тижня обіцяють бути майже безсніжними та дуже холодними, з морозами вночі 16-21 градусів, вдень 10-15 градусів. У четвер-пятницю в наш регіон намагатиметься проникнути більш тепле атлантичне повітря. Це принесе невелику порцію снігу та підвищення температурних показників на 2-4 градусів. Більш відчутне послаблення морозів можна очікувати лише наприкінці тижня", — розповів синоптик.

За його словами, нині на погоду в Україні впливає циклон, який "застряг" над північними кордонами України і продовжує "закачувати" в наш регіон холодне повітря. Але він поступово заповнюється і було варто очікувати на зміни погоди, але йому "на підмогу" рухається, оминаючи наш регіон по сходу, компактний південний циклонічний вихор.

"Він увіллється в систему першого циклону, що сприятиме деякому посиленню адвекції холоду на Черкащину", — розповів Постригань.

У коментарі виданню "Телеграф" синоптик розповів, що за попередніми прогностичними оцінками, морозна погода збережеться до кінця другої декади січня. Вже зараз прослідковується тенденція до посилення сибірського антициклону, який принесе нам сухе, холодне континентальне повітря. Тому варто очікувати на помірні, часом сильні морози.

"Це попередні прогностичні оцінки, які ще будуть уточнюватися. Все ж на календарі зима залишається", – сказав він. Тобто, ймовірне потепління може прийти не раніше, ніж 20 січня.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у вівторок, 13 січня, погодні умови загалом не зміняться. Водночас у деяких областях уночі температура опуститься ще нижче, стовпчики термометрів можуть показати до -18 градусів. Найвища денна температура цього дня очікується в Криму – до +1 градуса.

Погода на 13 січня Фото: Укргідрометцентр

У західних областях прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг. Уночі температура становитиме -15…-18 градусів, удень -4…-11 градусів. На півночі буде хмарно з проясненнями, місцями сніг. У нічні години очікується до -18 градусів, удень -10…-12 градусів.

У центральних регіонах також прогнозують хмарність із проясненнями та незначний сніг. Нічна температура -16…-18 градусів, денна — мінус 9 та -11 градусів.

На півдні країни збережеться хмарна погода з проясненнями. Уночі -10…-12 градусів, удень -9…-11 градусів.

У східних областях очікується невеликий сніг і прояснення. Температура вночі становитиме -12…-14 градусів, удень -7…-11 градусів.

