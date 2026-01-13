Потепління не передбачається: якою буде погода в Україні 14 січня

У період, коли Україна переживає надскладну ситуацію в енергетиці, а люди по кілька діб сидять без опалення і світла, очікуючи поліпшення погодних умов, потепління на вулиці поки не очікується.

У найближчі кілька днів ніяких особливих послаблень морозів не передбачається, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 14 січня

14 січня в Україні збережеться морозна погода з температурою повітря вночі від -10 до -15 градусів. У північних регіонах буде холодніше: -15 -20. Удень очікується -9 -14 градусів. У західних областях морози будуть у межах -7 -12, на півдні — від -2 до -6 градусів.

Можливий невеликий сніг у центрі, західних і південних регіонах, проте істотних опадів не передбачається. На дорогах — ожеледиця.

Погода в Києві 14 січня

У ніч на 14 січня у столиці будуть морози -13 -15 градусів, удень температура повітря підніметься до -10 градусів. Середа в Києві пройде без опадів, але на дорогах і тротуарах буде слизько.

Діденко підкреслила, що найближчими днями в Україні переважатиме морозна погода.

Синоптична картина на 14 січня

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра вночі в Україні середня температура повітря становитиме -12 -14 градусів, трохи холодніше, ніж сьогодні, а денна — аналогічна до сьогоднішньої: - 6 - 4 градуси

Напередодні начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань попередив, що до кінця тижня триватимуть морози, але вже з 19 січня варто очікувати погодних змін.

За попередніми прогностичними оцінками, морозна погода збережеться до кінця другої декади січня. Уже зараз простежується тенденція до посилення сибірського антициклону, який принесе сухе, холодне континентальне повітря. Тому варто очікувати помірних, часом сильних морозів.

