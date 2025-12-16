Блекаут у Києві спричинить транспортний колапс: експерт пояснив, чи зможуть автобуси замінити метро

У Києві готуються до можливих відключень електроенергії та тимчасової зупинки громадського транспорту, розробивши план заміни трамваїв, тролейбусів і метро на автобуси. Однак експерти сумніваються, що наземний транспорт зможе повністю компенсувати роботу електротранспорту в години пік.

Як повідомив виданню "Телеграф" експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов, у разі зупинки метрополітену понад мільйон пасажирів доведеться пересадити на автобуси та інший наземний транспорт. Якщо до цього додати зупинку трамваїв і тролейбусів, кількість пасажирів зросте ще на кілька сотень тисяч.

"Це просто неможливо реалізувати. Там, де зараз курсує 20 автобусів, знадобиться 100. Такої кількості транспорту фізично не існує, а забезпечити інтервал у кілька секунд між машинами неможливо", — пояснив експерт.

Він також звернув увагу на обмеження інфраструктури: зупинки та маршрути наземного транспорту не розраховані на таку кількість автобусів, тому навіть якщо їх було б достатньо, просто не буде місця для посадки та висадки пасажирів.

Беспалов наголосив, що у разі зупинки метро необхідно розносити години поїздок киян, аби уникнути пікових перевантажень.

"Це питання управління попитом. Деякі поїздки доведеться скоротити, можливо, варто застосувати систему перепусток, як під час COVID, щоб наземний транспорт обслуговував лише критично важливі підприємства", — додав він.

За його оцінками, пасажиропотік на автобусах і інших видах наземного транспорту при зупинці метро зросте приблизно вдвічі. При цьому навантаження буде нерівномірним: на окремих маршрутах воно може бути значно більшим.

"Це величезна проблема, вирішити яку практично неможливо", — підсумував експерт.

Що стосується автомобільного руху, Беспалов пояснив: "У Києві майже всі наявні авто вже на дорогах, тому істотного зростання трафіку не очікується". Водночас можливо збільшення кількості пасажирів у легкових автомобілях, адже середня заповненість становить 1,5 людини, і кияни можуть брати попутників. Невелика частина додаткових авто також може виїхати на дороги, але масового навантаження на міські вулиці не буде.

Нагадаємо, що запуск метро на Виноградар знову перенесли, і за прогнозом керівника метрополітену Віктора Вигівського лінія запрацює не раніше 2027 року.

Також Фокус писав, що у Києві пропонують щоденно зупиняти метро. Автори петиції пропонують підтримати всеукраїнську хвилину мовчання на знак вшанування пам’яті всіх загиблих у війні.