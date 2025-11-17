У Києві пропонують щоденно зупиняти метро: ініціативу вже підтримали сотні людей

На сайті Київської міської ради була зареєстрована петиція, відповідно до якої пропонується зупиняти роботу метрополітену щодня о 9:00.

Автори петиції пропонують підтримати всеукраїнську хвилину мовчання на знак вшанування пам’яті всіх загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це йдеться на сайті Київради.

Крім того пропонується транслювати звукове повідомлення про хвилину мовчання на станціях і у вагонах.

На думку автора петиції, такий жест може показати шану та вдячність мешканців Києва до всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну.

Петиція була зареєстрована 11 листопада: станом на 17 листопада її підтримало понад 700 людей. Для того, щоб петицію розглянула Київрада, за наступні 53 дні має бути зібрано ще понад 5200 підписів — щоб загальна кількість підписантів перевищувала шість тисяч.

Фокус раніше розповідав, що з лютого у Києві вирішили зупиняти рух комунального транспорту під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Утім це рішення не стосувалося метро. Натомість у метрополітені вирішили оголошувати хвилину мовчання на тих станціях, де це можливо.

Нагадаємо, що у вересні столична влада ухвалила рішення про те, що вулицю Хрещатик у центрі Києва перекриватимуть під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Київський блогер Артур Пономарьов висловив критику щодо щоденної хвилини мовчання на Хрещатику, назвавши її "примусовою обов’язковою процедурою". Утім згодом, коли його відео викликало хвилю критики, він записав відео з вибаченнями.

Згодом до чоловіка навідалися працівники СБУ, які провели профілактичну бесіду та поставили всі запитання, що їх цікавили, і разом з ним записали відео з вибаченнями.