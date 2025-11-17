В Киеве предлагают ежедневно останавливать метро: инициативу уже поддержали сотни людей

На сайте Киевского городского совета была зарегистрирована петиция, согласно которой предлагается останавливать работу метрополитена каждый день в 9:00.

Авторы петиции предлагают поддержать всеукраинскую минуту молчания в знак почтения памяти всех погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Кроме того предлагается транслировать звуковое сообщение о минуте молчания на станциях и в вагонах.

По мнению автора петиции, такой жест может показать уважение и благодарность жителей Киева ко всем, кто отдал свою жизнь в борьбе за Украину.

Петиция была зарегистрирована 11 ноября: по состоянию на 17 ноября ее поддержали более 700 человек. Для того, чтобы петицию рассмотрел Киевсовет, за следующие 53 дня должно быть собрано еще более 5200 подписей — чтобы общее количество подписантов превышало шесть тысяч.

Фокус ранее рассказывал, что с февраля в Киеве решили останавливать движение коммунального транспорта во время всеукраинской минуты молчания. Впрочем, это решение не касалось метро. Зато в метрополитене решили объявлять минуту молчания на тех станциях, где это возможно.

Напомним, что в сентябре столичные власти приняли решение о том, что улицу Крещатик в центре Киева будут перекрывать во время общенациональной минуты молчания.

Киевский блогер Артур Пономарев выразил критику относительно ежедневной минуты молчания на Крещатике, назвав ее "принудительной обязательной процедурой". Впрочем, впоследствии, когда его видео вызвало волну критики, он записал видео с извинениями.

Впоследствии к мужчине наведались сотрудники СБУ, которые провели профилактическую беседу и задали все интересующие их вопросы, и вместе с ним записали видео с извинениями.