В киевском метро ежедневно будут объявлять минуту молчания: что известно

Объявление будет звучать на 19 станциях столичного метрополитена, где это технически возможно. Впоследствии эти меры введут и в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

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В Киеве в метрополитене ежедневно в 9 часов утра теперь будет звучать объявление об общенациональной минуте молчания, посвященной почтению памяти погибших защитников и защитниц, а также мирных жителей Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду, 19 февраля.

Сообщение будут транслировать на 19 станциях метро, где это возможно технически.

Впоследствии соответствующее объявление также будет звучать в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев. Наземный общественный транспорт не будут останавливать для минуты молчания, но сообщение будет звучать в промежутке с 8:50 до 9:00, когда транспорт будет находиться на остановке. Там, где нет технической возможности для трансляции, о минуте молчания пассажирам будут напоминать информационные материалы.

Кроме того, город планирует обратиться к владельцам рекламных экранов, размещенных в метрополитене, с просьбой транслировать информацию о минуте молчания. Получить соответствующее оповещение можно также в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Напомним, 11 февраля на неофициальной странице "Киевпастранса" появилась информация, что в столице будут останавливать общественный транспорт во время общенациональной минуты молчания.

12 февраля в КГВА эту информацию опровергли и заявили, что общенациональную минуту молчания в столичном транспорте будут чествовать, однако это будет происходить другим способом.