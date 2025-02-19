У київському метро щодня будуть оголошувати хвилину мовчання: що відомо

Оголошення лунатиме на 19 станціях столичного метрополітену, де це технічно можливо. Згодом ці заходи запровадять і в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв.

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У Києві у метрополітені щоденно о 9 годин ранку тепер звучатиме оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання, присвячену вшануванню пам’яті загиблих захисників і захисниць, а також мирних жителів України. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у середу, 19 лютого.

Повідомлення транслюватимуть на 19 станціях метро, де це можливо технічно.

Згодом відповідне оголошення також лунатиме у салонах автобусів, тролейбусів та трамваїв. Наземний громадський транспорт не зупинятимуть для хвилини мовчання, але повідомлення звучатиме у проміжку з 8:50 до 9:00, коли транспорт перебуватиме на зупинці. Там, де немає технічної можливості для трансляції, про хвилину мовчання пасажирам нагадуватимуть інформаційні матеріали.

Крім того, місто планує звернутися до власників рекламних екранів, розміщених у метрополітені, з проханням транслювати інформацію про хвилину мовчання. Отримати відповідне сповіщення можна також у мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, 11 лютого на неофіційній сторінці "Київпастрансу" з'явилася інформація, що у столиці зупинятимуть громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

12 лютого у КМВА цю інформацію спростували і заявили, що загальнонаціональну хвилину мовчання у столичному транспорті будуть вшановувати, однак це буде відбуватися в інший спосіб.