СБУ наведалась к блогеру, который раскритиковал минуту молчания: появилось его извинение (видео)

Киевский блогер Артур Пономарев извинился за критику ежедневной минуты молчания на Крещатике после того, как к нему наведалась Служба безопасности Украины. Видео с его извинениями, снятое СБУ, начало распространяться различными Telegram-каналами, а сам блогер позже прокомментировал ситуацию в своем Instagram.

Related video

По информации из видео, Пономарев признал, что его предыдущие слова могли кого-то обидеть, и выразил извинения всем военным и тем, кто потерял близких в войне. Он также поблагодарил Службу безопасности Украины за то, что приехали пообщаться с ним.

"Друзья. Хочу извиниться за мое вчерашнее видео на счет минуты молчания. Мне очень жаль, что я кого-то обидел, не имел целью такого. Поэтому извините все военные и те, кто потерял кого-то на этой войне. Мне большое извинение. Также спасибо Службе безопасности Украины, что приехали поговорить со мной", — сказал мужчина.

Впоследствии на своей странице в Instagram блогер подтвердил, что с ним действительно провели профилактическую беседу, во время которой сотрудники СБУ задали все интересующие их вопросы и вместе с ним записали видео с извинениями. Он добавил, что сейчас работает над устранением своих ошибок и ожидает официального решения СБУ по квалификации его действий.

Артур Пономарев раскритиковал ежедневную минуту молчания на Крещатике: что известно

Отметим, что 24 сентября киевский блогер Артур Пономарев выразил в Instagram недовольство ежедневной минутой молчания на Крещатике в 9:00. Он заявил, что центральная улица Киева превратилась в мемориальный комплекс, который больше напоминает кладбище, а сам ритуал выглядит как "показуха".

Блогер отметил, что некоторые люди поддерживают эту практику, получая удовольствие от принуждения к участию, и возмущаются, когда кто-то отказывается. Пономарев пояснил, что его критика касалась лишь формы проведения минуты молчания, а не памяти погибших. Он подчеркнул поддержку Вооруженных сил Украины и призвал ежедневно чествовать героев, которые отдали жизнь и силы за страну.

После критики блогер записал видео с извинениями, отметив, что не стремится к хайпу и не намеревался оскорблять кого-то. Он рассказал о многочисленных оскорблениях и угрозах, а также об общении с военными и людьми, которые потеряли близких. По его словам, большинство собеседников поняли его позицию.

Напомним, что 22 сентября начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко издал распоряжение соответствующим органам о ежедневном перекрытии движения на Крещатике в 9:00. По словам властей, это делается для почтения памяти погибших в войне с Россией.

Также недавно пользователи сети раскритиковали блогера Елену Мандзюк за видео, на котором она вместе с сыном участвовала в минуте молчания. В частности. украинцы обратили внимание, что мальчик стоял на стуле, а мама была в головном уборе.