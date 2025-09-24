СБУ навідалася до блогера, який розкритикував хвилину мовчання: з'явилося його вибачення (відео)

Київський блогер Артур Пономарьов перепросив за критику щоденної хвилини мовчання на Хрещатику після того, як до нього навідалася Служба безпеки України. Відео з його вибаченнями, зняте СБУ, почало поширюватися різними Telegram-каналами, а сам блогер пізніше прокоментував ситуацію у своєму Instagram.

За інформацією з відео, Пономарьов визнав, що його попередні слова могли когось образити, і висловив вибачення всім військовим та тим, хто втратив близьких у війні. Він також подякував Службі безпеки України за те, що приїхали поспілкуватися з ним.

"Друзі. Хочу вибачитися за моє вчорашнє відео на рахунок хвилини мовчання. Мені дуже шкода, що я когось образив, не мав на меті такого. Тому вибачте всі військові й ті, хто втратив когось на цій війні. Мені велике вибачення. Також дякую Службі безпеки України, що приїхали поговорити зі мною", — сказав чоловік.

Згодом на своїй сторінці в Instagram блогер підтвердив, що з ним справді провели профілактичну бесіду, під час якої співробітники СБУ поставили всі запитання, що їх цікавили, і разом з ним записали відео з вибаченнями. Він додав, що наразі працює над усуненням своїх помилок і очікує на офіційне рішення СБУ щодо кваліфікації його дій.

Артур Пономарьов розкритикував щоденну хвилину мовчання на Хрещатику: що відомо

Зазначимо, що 24 вересня київський блогер Артур Пономарьов висловив у Instagram незадоволення щоденною хвилиною мовчання на Хрещатику о 9:00. Він заявив, що центральна вулиця Києва перетворилася на меморіальний комплекс, який більше нагадує кладовище, а сам ритуал виглядає як "показуха".

Блогер відзначив, що деякі люди підтримують цю практику, отримуючи задоволення від примусу до участі, і обурюються, коли хтось відмовляється. Пономарьов пояснив, що його критика стосувалася лише форми проведення хвилини мовчання, а не пам’яті загиблих. Він підкреслив підтримку Збройних сил України та закликав щодня вшановувати героїв, які віддали життя та сили за країну.

Після критики блогер записав відео з вибаченнями, зазначивши, що не прагне хайпу і не мав наміру ображати когось. Він розповів про численні образи та погрози, а також про спілкування з військовими та людьми, які втратили близьких. За його словами, більшість співрозмовників зрозуміли його позицію.

Нагадаємо, що 22 вересня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко видав розпорядження відповідним органам про щоденне перекриття руху на Хрещатику о 9:00. За словами влади, це робиться для вшанування пам’яті загиблих у війні з Росією.

Також нещодавно користувачі мережі розкритикували блогерку Олену Мандзюк за відео, на якому вона разом із сином брала участь у хвилині мовчання. Зокрема. українці звернули увагу, що хлопчик стояв на стільці, а мама була в головному уборі.