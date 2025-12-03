Кличко обіцяв як мінімум запуск станції: метро на Виноградар у 2026 році вже не поїде (відео)

Терміни запуску метро на Виноградар знову перенесли. Керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський заявив, що в найкращому випадку новий напрямок запрацює у 2027 році.

У 2026 році метро на Виноградар не поїде, але це може статись у 2027 році. Наступного року мають завершити будівництво станції "Мостицька" в основних конструкціях, але поїзди запустять лише після того, як введуть в експлуатацію дві станції — "Мостицьку" і "Проспект Правди". Про це Вигівський заявив під час засідання Транспортної комісії Київради 3 грудня, на що звернули увагу у ГО "Пасажири Києва".

"Метро поїде, коли закінчиться будівництво двох станцій. Загалом плануємо виконання робіт у 2027 році, але ми живемо у воєнний час, тому важливе питання фінансування", — зазначив він.

Будівництво метро на Виноградар: що відомо

На засіданні був присутній співзасновник ГО Олександр Гречко, і пресслужба підбила підсумки обговорення. Новий очільник Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Підгайний повідомив, що станом на 2025 рік фінансування нового напрямку метро вже склало 0,93 мільярда гривень, а в наступному році планують виділити 1,8 мільярда.

Відео дня

"Нагадаємо, що загальний кошторис добудови — 13,8 млрд. Підрядник "Автострада" працює цілодобово, але депутати скаржаться на бруд, який вантажівки розносять колесами по району", — зауважили в організації.

Також підіймалося питання мораторію на підвищення тарифів. Дешевий проїзд на метро обійдеться місту у 7,1 мільярда гривень на 2026 рік. Ці гроші підуть на компенсацію різниці "Київському метрополітену". Обговорення перенесли.

"Метро у 2027 році — це чергове перенесення раніше озвучених мером строків, яке вкотре підтверджує системну кризу в управлінні інфраструктурними проєктами столиці", — підкреслили у "Пасажирах Києва".

Дослідник київського метро Олег Тоцький заявив у соцмережах, що ще до повномасштабної війни київська влада мала "на столі" готові ідеї щодо запуску човникового руху з "Мостицької" до "Сирця", і це рішення можна "теоретично дотиснути" до кінця наступного року.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко 9 жовтня 2025 року заявляв, що як мінімум перша станція метро на Виноградар відкриється у 2026 році. Ця дата переноситься вже не вперше, оголошений ще у 2018 році новий напрямок спочатку планували запустити наприкінці 2021-го. Загалом хочуть побудувати чотири станції — "Мостицька", "Проспект правди", "Виноградар" і "Вулиця Маршала Гречка".

3 грудня у соцмережах повідомили про знесення ринку на Борщагівці та штовханину з поліцією. Директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов розповів, що насправді відбувається на вулиці Зодчих.