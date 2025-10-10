Метро на Виноградар у Києві відкриють у 2026 році: Кличко відповів про стан будівництва

В КМДА планують наступного року відкрити мінімум одну станцію метро на Виноградар у Києві. Загалом проєкт передбачає відкриття мінімум чотирьох нових станцій метрополітену.

Related video

Міський голова Віталій Кличко назвав дату відкриття метро на Виноградар під час засідання Київської міської ради 9 жовтня. За словами директора департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимира Репіка, будівництво триває, і роботи будуть виконані по тих коштах, які були закладені в бюджеті на поточний рік.

"Це запитання потрібно зараз адресувати виключено підряднику, виходячи з того, які в нього є можливості і які є можливості в бюджету міста Києва фінансувати", — заявив Репік.

Кличко своєю чергою додав, що перша станція метро на Виноградар відкриється у 2026 році.

"Наступного року як мінімум одна станція буде відкрита", — сказав міський голова.

Перед тим директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік представив проєкт рішення щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій для будівництва перших шести станцій Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на Троєщину.

"68 млрд грн — оцінка частини проєкту гілки на Троєщину. І можливості бюджету на наступний рік, які ми в прогнозі давали для проєктів капітальних інвестицій, становлять 18 млрд грн. Тобто власними силами місто такий проєкт не реалізує", — сказав Репік.

Депутати міськради 64 голосами відправили проєкт на доопрацювання.

В КМДА відповили на питання щодо прогресу в будівництві метро на Виноградар. На відео з 15:49.

Зазначимо, початок будівництва метро на Виноградар міський голова Києва Віталій Кличко оголосив у 2018 році, а відкрити першу станцію планували наприкінці 2021-го. У планах — будівництво чотирьох нових станцій від кінцевої "Сирець": "Мостицька", "Проспект правди", "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречка". В лютому 2023 року після перерви будівельні роботи відновили.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації 16 вересня повідомляли, що ведеться робота над новою гілкою метрополітену на Троєщину, яка з'єднає лівий і правий берег міста.

Після атаки РФ 10 жовтня столичний метрополітен працював зі змінами. Поїзди "зеленої" гілки не курсували між станціями "Славутич" і "Червоний хутір".