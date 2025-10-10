Метро на Виноградарь в Киеве откроют в 2026 году: Кличко ответил о состоянии строительства

В КГГА планируют в следующем году открыть минимум одну станцию метро на Виноградарь в Киеве. В целом проект предусматривает открытие минимум четырех новых станций метрополитена.

Related video

Городской голова Виталий Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь во время заседания Киевского городского совета 9 октября. По словам директора департамента финансов Киевской городской государственной администрации Владимира Репика, строительство продолжается, и работы будут выполнены по тем средствам, которые были заложены в бюджете на текущий год.

"Этот вопрос нужно сейчас адресовать исключено подрядчику, исходя из того, какие у него есть возможности и какие есть возможности у бюджета города Киева финансировать", — заявил Репик.

Кличко в свою очередь добавил, что первая станция метро на Виноградарь откроется в 2026 году.

"В следующем году как минимум одна станция будет открыта", — сказал городской голова.

Перед тем директор департамента финансов КГГА Владимир Репик представил проект решения о привлечении средств международных финансовых организаций для строительства первых шести станций Подольско-Выгуровской линии метрополитена на Троещину.

"68 млрд грн — оценка части проекта ветки на Троещину. И возможности бюджета на следующий год, которые мы в прогнозе давали для проектов капитальных инвестиций, составляют 18 млрд грн. То есть собственными силами город такой проект не реализует", — сказал Репик.

Депутаты горсовета 64 голосами отправили проект на доработку.

В КГГА ответили на вопрос о прогрессе в строительстве метро на Виноградарь. На видео с 15:49.

Отметим, начало строительства метро на Виноградарь городской голова Киева Виталий Кличко объявил в 2018 году, а открыть первую станцию планировали в конце 2021-го. В планах — строительство четырех новых станций от конечной "Сырец": "Мостицкая", "Проспект правды", "Виноградарь", "Улица Маршала Гречко". В феврале 2023 года после перерыва строительные работы возобновили.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации 16 сентября сообщали, что ведется работа над новой веткой метрополитена на Троещину, которая соединит левый и правый берег города.

После атаки РФ 10 октября столичный метрополитен работал с изменениями. Поезда "зеленой" ветки не курсировали между станциями "Славутич" и "Красный хутор".