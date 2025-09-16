Киев работает над проектом метро на Троещину: в КГГА анонсировали названия новых станций

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов заверил, что метро на Троещину "никогда уже не будет". Однако в КГГА заявили, что уже готовятся к реализации первого этапа строительства новой линии, которая соединит левый и правый берега столицы.

Левый и правый берега Киева уже соединяет Подольский мостовой переход, который имеет стратегическое значение для организации транспортной мобильности. Следующий шаг — это строительство съезда на Подол, чтобы разгрузить транспортные потоки. После этого начнутся работы, необходимые непосредственно для запуска метро на Троещину. Об этом 16 сентября сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В КГГА заявили, что уже идет подготовка к первому этапу строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Проект предусматривает строительство участка между станциями "Глубочицкая" и "Радужная".

В целом планируется, что новая линия, которая соединит берега столицы, будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Узлы для пересадок предусмотрены между станциями "Лукьяновская" — "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" — "Подольская". "Радужная" будет расположена на левом берегу.

"Сейчас уже выполнили часть подготовительных работ", — добавили в КГГА.

Метро на Троещину: что предшествовало

10 сентября о строительстве метро на Троещину в Киеве высказался глава Деснянской РГА Максим Бахматов в эфире "Новости.LIVE".

"Никогда уже не будет метро не Троещину, потому что нет проекта. Тоннели роют, вопрос в том, что просто даже проект моста не меняли", — заявил он.

Киевский чиновник пояснил, что когда-то СССР запланировал строительство метро на Троещину и моста для этого, но с тех пор прошли годы и проект современная власть не обновляла.

"Это будет просто "пустышка". Потому что дальше невозможно уже строить, потому что там уже построена история. Там оно упирается в озеро", — отметил Бахматов, пояснив, что "обойти" озеро невозможно, потому что все вокруг застроено.

Он отметил, что за 40 лет город меняется. Когда несмотря на это власть пытается строить мост по старому проекту, выясняется, что на пути уже возведены какие-то здания и изменена природа. Председатель Деснянской РГА назвал метро на Троещину "большим обманом".

Напомним, еще один длительный проект по строительству метро в Киеве — это ветка на Виноградарь. Первую станцию обещали открыть еще в 2021 году, но работы затянули, а затем они были заморожены из-за полномасштабной войны. В 2023 году строительство возобновили, но уже в конце года стало известно о расторжении контракта с подрядчиком.

9 сентября мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что власти ищут возможности, чтобы не повышать цены на проезд до завершения войны. Эксперт по инфраструктурным проектам Анна Минюкова сообщила, что себестоимость одной поездки в наземном транспорте составляет почти 23 гривны.