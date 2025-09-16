Київ працює над проєктом метро на Троєщину: у КМДА анонсували назви нових станцій

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов запевнив, що метро на Троєщину "ніколи вже не буде". Однак у КМДА заявили, що вже готуються до реалізації першого етапу будівництва нової лінії, яка з'єднає лівий і правий береги столиці.

Лівий і правий береги Києва вже з'єднує Подільський мостовий перехід, який має стратегічне значення для організації транспортної мобільності. Наступний крок — це будівництво з’їзду на Поділ, щоб розвантажити транспортні потоки. Після цього почнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину. Про це 16 вересня повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У КМДА заявили, що вже триває підготовка до першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Проєкт передбачає будівництво ділянки між станціями "Глибочицька" і "Райдужна".

Загалом планується, що нова лінія, яка з'єднає береги столиці, включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Вузли для пересадок передбачені між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" та "Тараса Шевченка" – "Подільська". "Райдужна" буде розташована на лівому березі.

"Наразі вже виконали частину підготовчих робіт", — додали у КМДА.

Метро на Троєщину: що передувало

10 вересня про будівництво метро на Троєщину у Києві висловився голова Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі "Новини.LIVE".

"Ніколи вже не буде метро не Троєщину, тому що немає проєкту. Тунелі риють, питання в тому, що просто навіть проєкт мосту не міняли", — заявив він.

Київський чиновник пояснив, що колись СРСР запланував будівництво метро на Троєщину і мосту для цього, але з того часу минули роки й проєкт сучасна влада не оновлювала.

"Це буде просто "пустишка". Тому що далі неможливо вже будувати, бо там вже побудована історія. Там воно впирається в озеро", — зазначив Бахматов, пояснивши, що "обійти" озеро неможливо, бо усе навколо забудоване.

Він наголосив, що за 40 років місто міняється. Коли попри це влада намагається будувати міст за давнім проєктом, з’ясовується, що на шляху вже зведені якісь будівлі й змінена природа. Голова Деснянської РДА назвав метро на Троєщину "великим обманом".

Нагадаємо, ще один тривалий проєкт з будівництва метро у Києва — це гілка на Виноградар. Першу станцію обіцяли відкрити ще у 2021 році, але роботи затягнули, а потім вони були заморожені через повномасштабну війну. У 2023 році будівництво відновили, але вже наприкінці року стало відомо про розірвання контракту з підрядником.

9 вересня мер Києва Віталій Кличко розповів, що влада шукає можливості, щоб не підвищувати ціни на проїзд до завершення війни. Експертка з інфраструктурних проєктів Ганна Мінюкова повідомила, що собівартість однієї поїздки у наземному транспорті становить майже 23 гривні.