Підвищення ціни проїзду в міському транспорті в Києві: Кличко пояснив, як вирішать питання

Реальна ціна однієї поїздки в наземному транспорті столиці наближається до 23 гривень. За словами мера, центральна влада зробила все, щоб у Києві подорожчав проїзд.

Громадський транспорт у Києві — дотаційний і влада міста шукає можливості, щоб не підвищувати цін на проїзд. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Таким чином він відреагував на звернення департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) щодо перегляду тарифів на проїзд у міському транспорті.

У багатьох великих містах, за твердженням Кличка, ціни на проїзд у громадському транспорті вже підвищили. А різниця в наявному та економічно обґрунтованому тарифі — 11 млрд на рік.

"Це кошти з бюджету Києва. А в умовах, коли у столиці забрали 8 млрд на "Укрзалізницю", на заплановану дотацію коштів столиці не вистачить", — пояснив мер Києва.

Експертка з інфраструктурних проєктів Ганна Мінюкова зазначала, що підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті не уникнути через рішення влади забрати 8 млрд гривень із бюджету Києва.

"Згідно з розрахунками, собівартість однієї поїздки в комунальному наземному транспорті — 22,62 гривні, а не 8 гривень, як зараз. Проїзд у комунальному транспорті Львова коштує 25 грн, у Запоріжжі 15 грн, а в Дніпрі 10 грн. Рішенням парламенту ці дотації опинилися під загрозою", — наголошувала вона.

У Києва забрали 8 млрд гривень: куди підуть гроші?

Нардеп 8-го скликання Борислав Береза раніше повідомляв, що 8 млрд гривень мали піти на захисні укріплення, сили ППО, тероборону та іншу військову підтримку.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України в серпні закликала Верховну Раду ухвалити законопроєкт про збільшення резервного фонду для дофінансування "Укрзалізниці" на 8 млрд гривень. Якщо гроші не знайдуть, на залізниці станеться колапс, зазначала профспілка.

Департамент фінансів мерії, як зазначив Кличко, проаналізував видатки з таким мінусом із бюджету і запропонував змінити тарифи. Безкоштовне перевезення пільговиків — це ще мільярд із бюджету міста, причому кошти не компенсує держава, хоча мала б, додав він.

"Поки що ми робимо все, щоб підтримати людей у складній соціальній ситуації. Центральна влада зробила все, щоб забрати у міста можливість утримувати тариф на проїзд у громадському транспорті", — зауважив мер.

Кличко обіцяє зберегти наявні тарифи і до кінця війни не підвищувати ціни на проїзд.

Нагадаємо, у Києві подорожчав проїзд у приміських маршрутках. Пасажири автобусів "Київ — Бровари" заплатять 35 гривень.

У Європі можна отримати штраф до 3 тисяч гривень, якщо порушити правила проїзду в громадському транспорті. Здебільшого штрафують за безквитковий проїзд.