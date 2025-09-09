У Києві хочуть підвищити вартість проїзду в міському транспорті: що відомо

Київський Департамент фінансів звернувся до мера столиці Віталія Кличка з пропозицією переглянути тарифи на проїзд у міському транспорті.

Регулювання тарифів на пасажирські перевезення може здійснюватися органами місцевого самоврядування на підставі статті 91 Бюджетного кодексу України. У документі також наводяться бюджетні дані: на 2025 рік для Департаменту транспортної інфраструктури Києва передбачено 9,02 млрд грн, що становить 12,3% видатків загального фонду бюджету міста. Із цієї суми 4,22 млрд грн виділено на КП "Київпастранс" і 4,79 млрд грн — на КП "Київський метрополітен". Відповідний документ було опубліковано в Telegram-каналі Vgorode.ua.

Однак ситуація ускладнюється рішенням Верховної Ради України від 20 серпня 2025 року: усі доходи, що належать місту, з 1 серпня до кінця року спрямовуватимуться до Державного бюджету. За розрахунками Департаменту фінансів, це призведе до недоотримання міського бюджету до 8 млрд грн, що створить ризики для фінансування ключових напрямів міського господарства, включно з утриманням тарифів на пасажирські перевезення на довоєнному рівні.

У листі також підкреслюється, що з 2020 року, коли були встановлені поточні тарифи, інфляція і зростання витрат значно збільшили потребу в бюджетних витратах на транспорт. Так, на 2026 рік різниця між фактичними витратами на перевезення та діючими тарифами становитиме понад 13,7 млрд грн. Витрати на одного пасажира розраховані в середньому на рівні 44,68 грн у метрополітені та 22,62 грн у "Київпастрансі".

