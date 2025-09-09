В Киеве хотят повысить стоимость проезда в городском транспорте: что известно

Киевский Департамент финансов обратился к мэру столицы Виталию Кличко с предложением пересмотреть тарифы на проезд в городском транспорте.

Регулирование тарифов на пассажирские перевозки может осуществляться органами местного самоуправления на основании статьи 91 Бюджетного кодекса Украины. В документе также приводятся бюджетные данные: на 2025 год для Департамента транспортной инфраструктуры Киева предусмотрено 9,02 млрд грн, что составляет 12,3% расходов общего фонда бюджета города. Из этой суммы 4,22 млрд грн выделено на КП "Киевпастранс" и 4,79 млрд грн — на КП "Киевский метрополитен". Соответствующий документ был опубликован в Telegram-канале Vgorode.ua.

Однако ситуация осложняется решением Верховной Рады Украины от 20 августа 2025 года: все доходы, принадлежащие городу, с 1 августа до конца года будут направляться в Государственный бюджет. По расчетам Департамента финансов, это приведет к недополучению городского бюджета до 8 млрд грн, что создаст риски для финансирования ключевых направлений городского хозяйства, включая содержание тарифов на пассажирские перевозки на довоенном уровне.

В письме также подчеркивается, что с 2020 года, когда были установлены текущие тарифы, инфляция и рост расходов значительно увеличили потребность в бюджетных расходах на транспорт. Так, на 2026 год разница между фактическими затратами на перевозку и действующими тарифами составит более 13,7 млрд грн. Расходы на одного пассажира рассчитаны в среднем на уровне 44,68 грн в метрополитене и 22,62 грн в "Киевпастрансе".

