Українці здивуються: у країнах ЄС можуть виписати "незвичайні" штрафи за проїзд у громадському транспорті

Люди, які не знають правила проїзду в громадському транспорті в Європі, можуть отримати штраф до 3 тис. грн.

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В Україні передбачено штрафи за порушення правил проїзду в громадському транспорті. Подібні заходи діють і в країнах Європи для пасажирів, які не дотримуються місцевих вимог. Фінансове стягнення може бути накладено не тільки за відсутність квитка. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Штрафи в Польщі

Так, штраф за квитковий проїзд в автобусі, тролейбусі, трамваї чи метро становить від 150 до 300 злотих (1 500-3 100 грн). Однак є винятки: наприклад, Управління столичного транспорту у Верхній Сілезії встановило санкції до 550 злотих (5 700 грн).

Крім того, заборонено:

їсти та пити всередині, якщо такі дії загрожують забрудненням транспорту або інших пасажирів;

вживати алкогольні напої та палити (як звичайні сигарети, так електронні);

відчиняти двері транспортного засобу під час руху;

стояти на роликах або на самокаті;

викидати сміття у вікно.

За такі порушення може бути призначений штраф до 500 злотих. Однак у разі оплати протягом 14 календарних днів сума буде знижена.

Штрафи в Німеччині

Поїздка без квитка загрожує серйозними неприємностями. Розмір штрафу варіюється залежно від регіону та виду транспорту. Безквитковий проїзд розцінюється як умисне ухилення від оплати за використання платної послуги. Тому не варто ризикувати — мінімальний штраф становитиме 60 євро.

Штраф значно перевищує вартість звичайного проїзду. Разовий квиток на короткі дистанції коштує від 2 до 4 євро, а для далеких поїздок — понад 10 євро. У деяких містах можна придбати денний абонемент за 5-10 євро. Також доступні проїзні на тиждень (20-40 євро), місяць (70-100 євро) і рік (від 850 євро).

Штрафи в Чехії

У Чехії існують такі види штрафів:

відсутність дійсного проїзного документа — 1 500 чеських крон (2 600 грн);

несплата за багаж або домашнього улюбленця — 400 чеських крон (700 грн);

відсутність підтвердження права на спеціальні тарифи або безкоштовний проїзд — 50 чеських крон (87 грн);

забруднення або пошкодження транспорту/обладнання, загроза безпеці пасажирів і руху — 1 000 чеських крон (1 700 грн).

Усі штрафи, крім останнього, можна зменшити, якщо заплатити суму безпосередньо під час перевірки або не пізніше 15 календарних днів.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи щодо порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат.

Додамо, що 2025 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів.