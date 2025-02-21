Украинцы удивятся: в странах ЕС могут выписать "необычные" штрафы за проезд в общественном транспорте

Люди, которые не знают правила, проезда в общественном транспорте в Европе, могут получить штраф до 3 тыс. грн.

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В Украине предусмотрены штрафы за нарушение правил проезда в общественном транспорте. Подобные меры действуют и в странах Европы для пассажиров, не соблюдающих местные требования. Финансовое взыскание может быть наложено не только за отсутствие билета. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Штрафы в Польше

Так, штраф билетный проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро составляет от 150 до 300 злотых (1 500–3 100 грн). Однако есть исключения: например, Управление столичного транспорта в Верхней Силезии установило санкции до 550 злотых (5 700 грн).

Кроме того, запрещено:

есть и пить внутри, если такие действия грозят загрязнением транспорта или других пассажиров;

употреблять алкогольные напитки и курить (как обычные сигареты, так электронные);

открывать двери транспортного средства во время движения;

стоять на роликах или на самокате;

выбрасывать мусор в окно.

За такие нарушения может быть назначен штраф до 500 злотых. Однако при оплате в течение 14 календарных дней сумма будет снижена.

Штрафы в Германии

Поездка без билета чревата серьезными неприятностями. Размер штрафа варьируется в зависимости от региона и вида транспорта. Безбилетный проезд расценивается как умышленное уклонение от оплаты за использование платной услуги. Поэтому не стоит рисковать — минимальный штраф составит 60 евро.

Штраф значительно превышает стоимость обычного проезда. Разовый билет на короткие дистанции стоит от 2 до 4 евро, а для дальних поездок — более 10 евро. В некоторых городах можно приобрести дневной абонемент за 5–10 евро. Также доступны проездные на неделю (20–40 евро), месяц (70–100 евро) и год (от 850 евро).

Штрафы в Чехии

В Чехии существуют такие виды штрафов:

отсутствие действительного проездного документа — 1 500 чешских крон (2 600 грн);

неуплата за багаж или домашнего любимца — 400 чешских крон (700 грн);

отсутствие подтверждения права на специальные тарифы или бесплатный проезд — 50 чешских крон (87 грн);

загрязнение или повреждение транспорта/оборудования, угроза безопасности пассажиров и движения — 1 000 чешских крон (1 700 грн).

Все штрафы, кроме последнего, можно уменьшить, если заплатить сумму непосредственно во время проверки или не позднее 15 календарных дней.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.

Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.