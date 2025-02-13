Общественный транспорт в Украине: где самый дорогой проезд

Во многих городах цена отличается от способа оплаты и от вида транспорта — маршрутка, трамвай или троллейбус.

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Множество украинцев не владеют личным автомобилем, поэтому общественный транспорт становится главным способом быстро и недорого добраться в нужную точку, особенно в крупных городах. Цены на проезд варьируются в зависимости от региона, и в некоторых местах их сложно назвать доступными. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

На данный момент самый дорогой проезд в Львове, где при оплате наличными стоимость поездки достигает 25 гривен. Однако, при безналичном расчете, цена существенно ниже. В Сумах поездка на некоторых маршрутах стоит 21 гривну, а в Одессе и Днепре максимальная цена за проезд в автобусах составляет 20 гривен.

В других крупных городах Украины стоимость проезда ниже, но все еще "кусается". В 2025 году пассажирам нужно будет заплатить:

Николаев — до 20 грн (в зависимости от транспорта); Винница — 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы); Житомир — 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта); Тернополь — 12-15 грн (в зависимости от типа билета); Черкассы — 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы); Черновцы — 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы); Ивано-Франковск — 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты); Запорожье — 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки); Полтава — 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы); Киев — 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт); Ровно — 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы); Хмельницкий — 6-12 грн (в зависимости от вида транспорта); Кропивницкий — 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы); Ужгород — 15 грн; Херсон — 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки); Харьков — бесплатно (на период войны).

Административные функции для Донецка и Луганска были временно перенесены в другие города в связи с оккупацией этих регионов.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.

Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.