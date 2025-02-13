Общественный транспорт в Украине: где самый дорогой проезд
Во многих городах цена отличается от способа оплаты и от вида транспорта — маршрутка, трамвай или троллейбус.
Множество украинцев не владеют личным автомобилем, поэтому общественный транспорт становится главным способом быстро и недорого добраться в нужную точку, особенно в крупных городах. Цены на проезд варьируются в зависимости от региона, и в некоторых местах их сложно назвать доступными. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".
На данный момент самый дорогой проезд в Львове, где при оплате наличными стоимость поездки достигает 25 гривен. Однако, при безналичном расчете, цена существенно ниже. В Сумах поездка на некоторых маршрутах стоит 21 гривну, а в Одессе и Днепре максимальная цена за проезд в автобусах составляет 20 гривен.
В других крупных городах Украины стоимость проезда ниже, но все еще "кусается". В 2025 году пассажирам нужно будет заплатить:
- Николаев — до 20 грн (в зависимости от транспорта);
- Винница — 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы);
- Житомир — 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта);
- Тернополь — 12-15 грн (в зависимости от типа билета);
- Черкассы — 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы);
- Черновцы — 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы);
- Ивано-Франковск — 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты);
- Запорожье — 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки);
- Полтава — 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы);
- Киев — 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт);
- Ровно — 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы);
- Хмельницкий — 6-12 грн (в зависимости от вида транспорта);
- Кропивницкий — 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы);
- Ужгород — 15 грн;
- Херсон — 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки);
- Харьков — бесплатно (на период войны).
Административные функции для Донецка и Луганска были временно перенесены в другие города в связи с оккупацией этих регионов.
Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.
Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.