Громадський транспорт в Україні: де найдорожчий проїзд

У багатьох містах ціна відрізняється від способу оплати і від виду транспорту — маршрутка, трамвай чи тролейбус.

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Безліч українців не володіють власним автомобілем, тому громадський транспорт стає головним способом швидко і недорого дістатися в потрібну точку, особливо у великих містах. Ціни на проїзд варіюються залежно від регіону, і в деяких місцях їх складно назвати доступними. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Наразі найдорожчий проїзд у Львові, де при оплаті готівкою вартість поїздки сягає 25 гривень. Однак, при безготівковому розрахунку, ціна істотно нижча. У Сумах поїздка на деяких маршрутах коштує 21 гривню, а в Одесі та Дніпрі максимальна ціна за проїзд в автобусах становить 20 гривень.

В інших великих містах України вартість проїзду нижча, але все ще "кусається". У 2025 році пасажирам потрібно буде заплатити:

Миколаїв — до 20 грн (залежно від транспорту); Вінниця — 15 грн (автобуси), 12 грн (трамваї і тролейбуси); Житомир — 15 грн (готівка), 10 грн (банківська картка), 8 грн (транспортна картка); Тернопіль — 12-15 грн (залежно від типу квитка); Черкаси — 13 грн (маршрутки), 10 грн (тролейбуси); Чернівці — 14 грн (автобуси), 12 грн (тролейбуси); Івано-Франківськ — 10-15 грн (залежно від способу оплати); Запоріжжя — 10 грн (комунальний транспорт), 8-15 грн (приватні маршрутки); Полтава — 12 грн (автобуси), 10 грн (тролейбуси); Київ — 15 грн (міська електричка), 8 грн (комунальний транспорт); Рівне — 12 грн (маршрутки), 8 грн (тролейбуси); Хмельницький — 6-12 грн (залежно від виду транспорту); Кропивницький — 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобуси), 8 грн (тролейбуси); Ужгород — 15 грн; Херсон — 8 грн (тролейбуси), 6 грн (маршрутки); Харків — безкоштовно (на період війни).

Адміністративні функції для Донецька і Луганська були тимчасово перенесені в інші міста у зв'язку з окупацією цих регіонів.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи щодо порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат.

Додамо, що 2025 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів.