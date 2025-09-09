Повышение цены проезда в городском транспорте в Киеве: Кличко объяснил, как решат вопрос

Реальная цена одной поездки в наземном транспорте столицы приближается к 23 гривнам. По словам мэра, центральные власти сделали все, чтобы в Киеве подорожал проезд.

Общественный транспорт в Киеве — дотационный и власти города ищут возможности, чтобы не повышать цен на проезд. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Таким образом он отреагировал на обращение департамента финансов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по поводу пересмотра тарифов на проезд в городском транспорте.

Во многих крупных городах, по утверждению Кличко, цены на проезд в общественном транспорте уже повысили. А разница в существующем и экономически обоснованном тарифе — 11 млрд в год.

"Это средства из бюджета Киева. А в условиях, когда у столицы забрали 8 млрд на "Укрзализныцю", на запланированную дотацию средств столицы не хватит", — пояснил мэр Киева.

Эксперт по инфраструктурным проектам Анна Минюкова отмечала, что повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте не избежать из-за решения властей забрать 8 млрд гривен из бюджета Киева.

"Согласно расчетам, себестоимость одной поездки в коммунальном наземном транспорте — 22,62 гривны, а не 8 гривен, как сейчас. Проезд в коммунальном транспорте Львова стоит 25 грн, в Запорожье 15 грн., а в Днепре 10 грн. Решением парламента эти дотации оказались под угрозой", — подчеркивала она.

У Киева забрали 8 млрд гривен: куда пойдут деньги?

Нардеп 8-го созыва Борислав Береза ранее сообщал, что 8 млрд гривен должны были пойти на защитные укрепления, силы ПВО, терроборону и другую военную поддержку.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины в августе призывал Верховную Раду принять законопроект об увеличении резервного фонда для дофинансирования "Укрзализныци" на 8 млрд гривен. Если деньги не найдут, на железной дороге произойдет коллапс, отмечал профсоюзе.

Департамент финансов мэрии, как отметил Кличко, проанализировал расходы с таким минусом из бюджета и предложил изменить тарифы. Бесплатная перевозка льготников — это еще миллиард из бюджета города, причем средства не компенсирует государство, хотя должно, добавил он.

"Пока мы делаем все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. Центральные власти сделали все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте", — заметил мэр.

Кличко обещает сохранить существующие тарифы и до конца войны не повышать цены на проезд.

Напомним, в Киеве подорожал проезд в пригородных маршрутках. Пассажиры автобусов "Киев — Бровары" заплатят 35 гривен.

В Европе можно получить штраф до 3 тысяч гривен, если нарушить правила проезда в общественном транспорте. В основном штрафуют за безбилетный проезд.