В столице возобновили строительство метро на Виноградарь, — Киевский метрополитен

Темпы строительства новых станций метро существенно снизились, и виной тому полномасштабная война. Также руководство киевской подземки отметило, что проект будет реализован, хоть сроков пока что нет.

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В Киеве после длительного перерыва возобновили строительство метро на Виноградарь. Об этом в комментарии изданию ТСН рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

В предприятии отметили, что это болезненная тема для многих жителей украинской столицы. Строительство началось еще до полномасштабной войны, но в результате было заморожено.

20 февраля было официально объявлено, что строительство продолжается, и поводов для беспокойства у киевлян быть не должно, — проект будет реализован.

"Конечно, на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все привлеченные к строительству во время воздушной тревоги должны быть в безопасности. Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но, несмотря на трудности, возникающие из-за войны, киевские городские власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался", — сказал начальник метрополитена.

Ранее столичные власти обещали горожанам открыть первую станцию в конце 2021 года, но не успели по срокам, а потом началась война. Согласно опубликованному ранее проекту, в Киевском метрополитене собираются построить четыре новых станции от конечной "Сырец": "Мостицкая", "Проспект правды", "Виноградарь", "Улица Маршала Гречко".

[ + – ] В Киеве продолжили строительство метро

Напомним, 16 января стало известно, что Киевское метро работает на треть мощности из-за вторжения РФ в Украину. В прошлом году столичный метрополитен перевез 162 млн пассажиров, хотя до вторжения РФ в Украину в 2014-м объем перевозок составил 536 млн человек.

1 января в Киеве ограничивали работу метро. Причиной стал обломок ракеты, который был обнаружен на одной из станций. По данным властей, в новогоднюю ночь в небе над Киевом выявили 32 воздушные цели, которые все были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее по запросу портала Фокус в КП "Киевский метрополитен" сообщали, что убытки киевского метрополитена за первое полугодие 2021 года превысили 1,18 млрд грн. От перевозок пассажиров столичная подземка заработала лишь чуть больше, чем на нее потратили денег из бюджета.