Киевское метро работает на треть мощности из-за вторжения РФ в Украину (инфографика)

В прошлом году столичный метрополитен перевез 162 млн пассажиров, хотя до вторжения РФ в Украину в 2014-м объем перевозок составил 536 млн человек.

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Киевский метрополитен работает только на треть мощности из-за полномасштабной войны Украины с Россией. Об этом сказано на странице "Пассажиры Киева" в Facebook.

Сообщается, что 2022-й год стал самым плохим периодом для метро столицы. Так, за год было перевезено лишь 162 млн пассажиров, тогда как в традиционно в дочерние годы подземка перевозила около 500 млн пассажиров.

Инициатива провела анализ объемов перевозок за последние 10 лет. Удалось выяснить, что после начала войны в 2014 году ситуация с работой метро не сильно изменилась. Проблемы начались во время пандемии коронавируса.

"Плохие времена для перевозок наступили в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. В том году метро останавливало свою работу на несколько месяцев и пользование им вызвало тревожность у пассажиров", — сказано в сообщении.

Ситуация начала улучшаться в 2021-м году до начала полномасштабного вторжения России.

[ + – ] График объемов перевозок Киевского метро Фото: Пассажиры Киева/Facebook

Инициатива отметила, что последняя на данный момент станция метро Теремки открылась в Киеве в ноябре 2013 года.

"Верим, что нынешний год станет победным для нашей страны, метро возобновит полноценную работу и будет увеличивать количество перевезенных пассажиров", — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее на странице Киевского метрополитена в Facebook также сообщили, что в 2022-м году было перевезено более 160 млн пассажиров, а в новогоднюю ночь им воспользовались в качестве укрытия более 5000 человек.

"Традиционно загруженной остается Святошинско-Броварская линия. За ней Оболонская-Теремковская, а наименее загружена Сырецко-Печерская линия", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что электроэнергию 16 января внепланово будут отключать в Киеве и еще четырех регионах страны. Причина отключений: дефицит электроэнергии в энергосистеме страны.

Еще напомним, что в ВСУ оценили сценарий высадки российского десанта в Киеве. По словам подполковника Юрия Игната, на сегодняшний день подобный сценарий абсолютно нереалистичный, поскольку противник уже не сможет воспользоваться эффектом неожиданности.

Также сообщалось, что армия РФ обстреляла Киев ракетами С-400. По данным СМИ, ракета весит 180 килограмм и летит со скоростью 2,5 км/с. Ракету могли запустить с белорусского аэродрома "Зябровка" в 20 километрах от границы с Украиной.