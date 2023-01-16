Київське метро працює на третину потужності через вторгнення РФ до України (інфографіка)

Минулого року столичний метрополітен перевіз 162 млн пасажирів, хоча до вторгнення РФ в Україну у 2014-му обсяг перевезень становив 536 млн осіб.

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Київський метрополітен працює лише на третину потужності через повномасштабну війну України з Росією. Про це сказано на сторінці "Пасажири Києва" у Facebook.

Повідомляється, що 2022 рік став найгіршим періодом для метро столиці. Так, за рік було перевезено лише 162 млн пасажирів, тоді як у традиційно в дочірні роки підземка перевозила близько 500 млн пасажирів.

Ініціатива провела аналіз обсягів перевезень протягом останніх 10 років. Вдалося з'ясувати, що після початку війни у 2014 році ситуація із роботою метро не сильно змінилася. Проблеми розпочалися під час пандемії коронавірусу.

"Погані часи для перевезень настали у 2020, коли почалась пандемія коронавірусу. Того року метро зупиняло свою роботу на декілька місяців та й користування ним викликало тривожність у пасажирів", — сказано в повідомленні.

Ситуація почала покращуватись у 2021-му році, до початку повномасштабного вторгнення Росії.

[ + – ] Графік обсягів перевезень Київського метро Фото: Пасажири Києва/Facebook

Ініціатива зазначила, що остання станція метро Теремки відкрилася в Києві в листопаді 2013 року.

"Віримо, що нинішній рік стане переможним для нашої країни, метро відновить повноцінну роботу і збільшуватиме кількість перевезених пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше на сторінці Київського метрополітену у Facebook також повідомили, що у 2022-му році було перевезено понад 160 млн пасажирів, а в новорічну ніч ним скористалися як укриття понад 5000 осіб.

"Традиційно завантаженою залишається Святошинсько-Броварська лінія. За нею Оболонська-Теремківська, а найменш завантажена Сирецько-Печерська лінія", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше київські новини повідомляли, що електроенергію 16 січня позапланово відключатимуть у Києві та ще чотирьох регіонах країни

Ще нагадаємо, що у ЗСУ оцінили сценарій висадки російського десанту у Києві. За словами підполковника Юрія Ігната, сьогодні подібний сценарій є абсолютно нереалістичним, оскільки противник вже не зможе скористатися ефектом несподіванки.

Також повідомлялося, що армія РФ обстріляла Київ ракетами С-400. За даними ЗМІ, ракета важить 180 кілограмів та летить зі швидкістю 2,5 км/с. Ракету могли запустити з білоруського аеродрому "Зябрівка" за 20 кілометрів від кордону з Україною.