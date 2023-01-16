Армія РФ обстріляла Київ ракетами С-400: вони можуть бити на відстань до 250 км, — ЗМІ (фото)

За даними ЗМІ, ракета важить 180 кілограмів і летить зі швидкістю 2,5 км/с. Ракету могли запустити з білоруського аеродрому "Зябрівка" за 20 кілометрів від кордону з Україною.

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Російські окупанти вранці 14 січня вдарили по Києву ракетами із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400. Видання Defense Express із посиланням на джерела показало фото уламків снаряда.

Маркування на уламках снаряда дозволяють ідентифікувати його як 48Н6ДМ. У ЗСУ немає на озброєнні таких ракет, наголосили фахівці.

До цього ворожа армія застосовувала ракети від С-300 з маркуванням 5В55, вони мають меншу дальність польоту та бойову частину.

[ + – ] Ракета "земля-земля" 48Н6ДМ летить зі швидкістю 2,5 км/с

Ракета "земля-земля" 48Н6ДМ важить 180 кілограмів, вона летить зі швидкістю 2,5 км/сек та уражає цілі на відстані 250 кілометрів. Дальність ураження ракети 5В55 — до 75 кілометрів, а вага бойової частини — 133 кілограми.

Росіяни запускають ракети із С-400, як зазначають військові експерти, з білоруського аеродрому "Зябрівка" під Гомелем, за 20 кілометрів від кордону з Україною. Цей аеродром уже фігурував як пусковий район С-300 для ударів по наземних об'єктах у Чернігівській області.

Зона ураження С-400 дозволяє тримати під прицілом із Білорусі не лише Київ, а й Житомир, Рівне, Луцьк і Львів.

[ + – ] Зона ураження С-400 дозволяє тримати під прицілом Київ, Житомир, Рівне, Луцьк і Львів

Ракетами 5В55 із Білорусі могли раніше обстрілювати лише міста на умовній лінії "Ковель-Сарни-Коростень", додали експерти.

Використання зенітних ракет для ударів по землі передбачає їх пуск по балістичній траєкторії. За даними авторів, їх можуть перехопити комплекси протиракетної оборони класу Patriot PAC3 із кінетичними перехоплювачами MSE.

Зенітні ракети 48Н6ДМ оснащені контактним підривником, що реагує на проходження поряд із повітряною ціллю. У разі удару по наземній цілі він може спрацювати на незначній висоті або під час контакту з поверхнею.

Нагадаємо, що російська ракета С-400 вранці 14 січня уразила інфраструктурний об'єкт у Києві. Уламки снаряда пошкодили приватний автомобіль у Дарницькому районі.

Фокус 14 січня писав про 5 вибухів у Києві, їх чули як на Правому, так і на Лівому березі.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що 14 січня ракети по Києву запустили з північного напрямку. ЗСУ, за його словами, зараз не мають ефективних систем для ураження балістичних ракет.